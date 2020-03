Côte d'Ivoire : le président Ouattara ne sera pas candidat en 2020

« Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020. » C'est sous les applaudissements des députés et sénateurs exceptionnellement réunis à la Fondation Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro ce jeudi 5 mars que le chef de l'État ivoirien a terminé sa phrase. Alassane Ouattara ne sera donc pas candidat à succession lors de la prochaine présidentielle d'octobre 2020. Depuis de longs mois, le chef de l'État ivoirien âgé de 78 ans, élu en 2010, puis réélu en 2015, laissait planer le doute sur une possible candidature à un troisième mandat. La Constitution ivoirienne n'autorise que deux mandats, mais Alassane Ouattara estimait avoir le droit de se représenter en raison du changement de Constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. « Cela a été un honneur de servir mon pays », a ajouté Alassane Ouattara, visiblement ému.Engagements« Je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération », a écrit le président ivoirien sur son compte Twitter.Rendez-vous était pris ce 5 mars 2020 pour un discours très attendu sur l'état de la Nation devant les parlementaires et sénateurs ivoiriens réunis en Congrès à Yamoussoukro. Officiellement, le programme prévoyait une longue...