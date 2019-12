Côte d'Ivoire : l'horizon politique s'obscurcit pour Charles Blé Goudé

C'est par l'intéressé lui-même que la nouvelle a été officialisée. L'ex-chef des Jeunes Patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé a annoncé notamment à l'Agence France-Presse avoir appris sa condamnation à vingt ans de prison par la justice ivoirienne lors d'une audience à Abidjan le lundi 30 décembre. Il s'agit d'un jugement rendu par contumace, qui condamne l'ex-ministre de Laurent Gbagbo à « 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA (300 000 euros) de dommages et intérêts à verser aux victimes ». Actuellement à La Haye où il est en liberté conditionnelle après son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé a en plus révélé que le tribunal d'Abidjan avait aussi délivré un mandat d'arrêt contre lui. L'homme s'est dit « surpris par ce verdict », prononcé sans la présence d'un avocat. « Cette condamnation ne va pas changer grand-chose à la ligne du Cojep (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples). Cela renforce notre conviction qu'il faut un dialogue, que les forces politiques puissent se parler pour dénouer les conflits, parce qu'il y a des signes inquiétants », a déclaré à l'AFP Aimé-Claude Mambo-Abbé, directeur de la communication du parti. « Il faut que les Ivoiriens se rassemblent, il faut ?uvrer pour que 2020 ne soit pas la catastrophe annoncée », a-t-il ajouté, faisant référence à l'élection présidentielle prévue en...