Côte d'Ivoire : Guillaume Soro visé par un mandat d'arrêt international

Au terme d'une journée confuse, marquée par des violences policières contre ses partisans à Abidjan, le procureur de la République, Richard Adou, a annoncé en direct sur la télévision publique nationale ce lundi que les autorités ivoiriennes avaient émis un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro.Les faits« Ce lundi 23 décembre 2019, la Direction de la surveillance du territoire, DST, a informé le procureur de la République que monsieur Kigbafori Soro Guillaume, député de l'Assemblée nationale et ew-président de la dite institution se trouvant à l'extérieur du pays depuis plusieurs mois, projettait attenter la sûreté de l'État, et à l'intégrité du territoire national » a longuement détaillé le procureur. Il a aussi précisé sur ce volet que « des éléments dont un enregistrement sonore en possession des services de renseignement établissent clairement que le projet devait être mis en oeuvre incessamment. » Lire aussi Côte d'Ivoire : Alexandre Benalla conseillerait l'opposant Guillaume Soro Lire aussi Côte d'Ivoire : en attendant 2020L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne est également visé par une information judiciaire pour "détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA" (environ 2,25 millions d'euros), a ensuite déroulé le procureur Richard Adou, qui a donné les noms de quatre autres proches concernés par les faits.Des...