Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara par la grande porte

Tout un symbole. À huit mois de l'élection présidentielle ivoirienne et dix ans après la crise postélectorale de 2010-2011, née du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale, qui avait fait 3 000 morts, Alassane Dramane Ouattara a pris de court la classe politique, l'opinion nationale, ses proches, ses opposants, mais aussi les partenaires de la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a annoncé jeudi 5 mars, lors d'un discours à la nation de près de deux heures, qu'il renonçait à se présenter pour un troisième mandat lors de l'élection d'octobre prochain. Après deux mandats en 2010 et 2015, cet économiste et ancien haut dirigeant du FMI et de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) entend laisser l'image d'un bâtisseur, qui a pacifié la Côte d'Ivoire après une longue crise meurtrière. « Je n'ai certainement pas tout réussi, mais les résultats sont là. [...] J'ai donné le meilleur de moi-même », a affirmé, avec émotion, Alassane Ouattara devant un parterre de sénateurs et de députés réunis en congrès à Yamoussoukro. Avant d'ajouter qu'il souhaite que, pour la première fois en Côte d'Ivoire, il y ait une passation de charges entre le président sortant et le président démocratiquement élu entrant. Comme un clin d'?il à l'Histoire, cela s'est passé dans le grand amphithéâtre de la Fondation Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara n'a jamais...