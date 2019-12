Côte d'Ivoire : à Bouaké, Emmanuel Macron tourne une page de l'histoire

Bouaké, dimanche 22 décembre 2019. L'image restera gravée dans les esprits des habitants de la deuxième ville la plus peuplée du pays, connue pour être un grand carrefour de migration et surtout pour avoir été entre 2002 et 2010 « la capitale » des Forces nouvelles (FN), le groupe armé qui s'était soulevé contre le pouvoir du chef d'État d'alors, Laurent Gbagbo. Ils sont des milliers de personnes à s'être massées ce matin sur les bords des routes pour saluer le chef de l'État français Emmanuel Macron qui s'est rendu de l'aéroport à l'ancien lycée Descartes avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour une cérémonie d'hommage aux neuf soldats français et un Américain tués sur ces lieux en 2004, lors d'un bombardement de l'armée ivoirienne. Un épisode charnière de la décennie de crise ivoirienne en novembre 2004 et un dossier qui garde de nombreuses zones d'ombre.Lire aussi Libération Gbagbo et Blé Goudé : et maintenant ?Zones d'ombreLors d'une cérémonie très sobre, les deux présidents ont dévoilé une stèle « À la mémoire du citoyen américain et des neuf militaires français morts dans l'accomplissement de leur devoir » et déposé des gerbes aux couleurs ivoiriennes et françaises. Ils ont ensuite observé une minute silence alors qu'on entendait la clameur de la foule qui attendait à l'extérieur. Cet acte doit « ?uvrer à l'essentiel travail de réconciliation dont la République de Côte d'Ivoire a tant...