Cosmétiques : que valent les crèmes «antipollution» ?

Crèmes douces démaquillantes, gelées exfoliantes, brumes hydratantes toutes estampillées « antipollution ». On ne sait plus où donner de la tête tant l'offre est foisonnante. Tandis que la pollution atmosphérique dépasse régulièrement les seuils réglementaires, et qu'elle est responsable, entre autres, de cancers et de troubles respiratoires, de nombreuses études montrent que notre épiderme serait lui aussi victime de la pollution.Une opération marketing ?Pour contrer les méfaits de la pollution sur notre peau, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses sur le marché du cosmétique. La plupart de ces produits utilisent des agents antioxydants qui peuvent s'avérer efficaces. « Il s'agit de bloquer les oxydations et de préserver la qualité de la peau », explique Cécile Couteau, maître de conférences en pharmacie industrielle et cosmétologie à l'université de Nantes et co-créatrice du blog Regard sur les cosmétiques. « Le problème, c'est que l'effet antioxydant reste très léger car le produit nettoyant ne reste que peu de temps au contact de la peau », décrypte-t-elle.Pour la spécialiste, l'efficacité de ces soins est loin d'être prouvée. « Les marques procèdent à de véritables mises en scène pour prouver l'utilité du cosmétique, et utilisent par exemple... du charbon pour tester le produit. Forcément, les résultats sont alors biaisés », dénonce Cécile Couteau.De nombreuses marques proposent des crèmes « barrière », censées empêcher les particules fines de pollution de pénétrer dans les pores de la peau. « Ça relève quasiment de l'impossible », explique la spécialiste. Et de poursuivre : « on n'est même pas certain que les microparticules elles-mêmes pénètrent dans la peau ».Au secours, elle nous fait vieillir !Pourtant, la pollution fait des dégâts. C'est d'ailleurs prouvé : elle participe au phénomène de vieillissement de la peau. « C'est la seule ...