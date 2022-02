Cosmétiques français: des exportations supérieures à l'avant pandémie

Si le déficit des échanges de biens a atteint un record de 84,7 milliards d'euros en 2021, le secteur des cosmétiques français confirme, lui, sa bonne santé avec 16,2 milliards d'exportations, dépassant légèrement son niveau d'avant pandémie.

"Non seulement le recul de 2020 a été largement rattrapé, mais le niveau de 2019 a été dépassé de 2,5%", se félicite dans un communiqué la fédération des entreprises de la beauté (FEBEA).

"Le secteur se place dans le top 3 des premiers contributeurs au solde positif du commerce extérieur de la France, avec un solde de 12,9 milliards d'euros, avec l'aéronautique (30,8 milliards) et les vins et spiritueux, (14,6 milliards)", est-il ajouté.

L'Union européenne et l'Asie restent les deux principaux marchés des cosmétiques français, représentant les deux tiers des exportations.

La Chine est le premier pays importateur avec 1,9 milliard d'euros soit 11,7% des exportations. "Entre 2019 et 2021, on a 56% de croissance en Chine grâce surtout au maquillage et au soin", a expliqué à l'AFP Emmanuel Guichard, délégué général de la FEBEA.

"Un rouge à lèvre sur trois est exporté en Chine (+83% depuis 2019). A lui seul le rouge à lèvre français fait près de 150 millions d'euros d'export en Chine", selon lui.

Viennent ensuite les États-Unis, avec 1,8 milliard d'euros (11,2% des exportations totales) et l'Allemagne avec 1,5 milliard d'euros ( 9,5% des exportations totales).

On observe une diminution des exportations vers la Russie et le Brésil, deux pays dans lesquels le recul des ventes avoisine les 22% depuis 2019 en raison de leur situation économique.

Le Moyen-Orient en recul également (-5,7% par rapport à 2019) est pénalisé par l'arrêt du trafic aérien à cause de la pandémie.

Les catégories maquillage, soins du visage et parfumerie représentent 86,2 % de l'export de la cosmétique française.

La catégorie parfumerie représente à elle seule 30,6% des exportations.

"Des entreprises de toutes tailles contribuent à ces bons chiffres d'exports, des grands groupes mais aussi beaucoup de petites entreprises qui par leur dynamisme sont aussi les ambassadrices du Made in France", souligne M. Guichard cité dans le communiqué.

Les résultats annuels du géant français du secteur, L'Oréal, sont attendus mercredi.

