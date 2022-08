Corse: trois morts et des blessés lors d'un épisode orageux très brutal

Une femme coupe les branches d'un arbre qui est tombé à Marato, près de Cognocoli Monticchi, après les violents orages ayant fait trois morts en Corse, le 18 août 2022 ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Les violents orages qui frappent la Méditerranée française depuis mardi, après des semaines de sécheresse, ont fait trois morts et plusieurs blessés jeudi en Corse, lors d'un épisode très brutal en pleine saison touristique.

En Corse-du-Sud, une adolescente de 13 ans est décédée lorsqu'un arbre est tombé sur son bungalow dans un camping du village de Sagone en début de matinée. Une personne a également été grièvement atteinte et huit autres ont été blessées sur ce site, ont indiqué les pompiers à l'AFP.

Des bateaux sont échoués sur la plage de Sagone à Coggia, après les violents orages qui ont fait trois morts en Corse, le 18 août 2022 ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Peu après l'orage mortel, des touristes quittaient ce camping avec leurs valises et des sacs, beaucoup en état de choc, a constaté un photographe de l'AFP. Une Italienne dit vouloir déposer un cierge pour remercier Dieu d'avoir eu la vie sauve: un arbre est tombé à deux mètres à peine de sa tente.

Une femme de 72 ans est pour sa part décédée sur la plage du Liamone à Coggia, en Corse-du-Sud, après la chute du toit d'une paillote sur son véhicule, a précisé la préfecture.

Dans le golfe de Sagone, Benjamin Roux, 26 ans, a raconté à l'AFP avoir été "réveillé vers 7h30 par un très gros orage", qui a coupé l'électricité et le réseau téléphonique.

- "Bateau disloqué" -

Carte de Corse localisant les trois endroits où sont décédées jeudi des personnes après de violents orages ( AFP / )

Ce touriste venu d'Isère, devait plonger jeudi matin "et le moniteur n'avait pas du tout prévu cet orage". Il s'est rendu sur la plage du Liamone, où la septuagénaire a perdu la vie, et a porté secours "à des gens sur un bateau qui s’est échoué et disloqué sur la plage".

Les cinq occupants dormaient sur le bateau à 200 mètres de la plage selon lui, "ils n'ont pas vu la mer se lever". "Ils ont réussi à sortir sans blessé. Ils sont dévastés".

Des rafales de vent allant jusqu'à 224 kilomètres/heure ont été enregistrées dans cette zone. Plusieurs opérations de sauvetage en mer étaient toujours en cours jeudi sur toute la côte ouest.

"Une grande majorité de ces opérations sont pour des échouements, des bateaux retournés ou en perdition, dont le mouillage a rompu", a précisé à l'AFP un porte-parole de la préfecture maritime, en déplorant "plusieurs blessés sur les bateaux" sans qu'il y ait "de pronostic vital engagé".

En Haute-Corse, c'est un Français de 46 ans qui est mort dans un camping de Calvi. Une Italienne de 23 ans, elle aussi en vacances dans un camping de cette ville balnéaire, est en urgence absolue, en arrêt cardio-respiratoire, et a été transportée à l'hôpital de Bastia, selon la préfecture de ce département.

- Fortes pluies -

Julien Ceschel, 36 ans, éclairagiste, en vacances à Borgo (Haute-Corse) avec sa femme et sa fille de 18 mois, a été surpris par la rapidité du phénomène.

"Je suis sorti ce matin, il pleuvait à peine. Au bout de quelques minutes, il y a eu une pluie torrentielle, le vent qui frappait fort". En voiture, il était "compliqué de tenir la route".

Des membres de la Sécurité civile entrent dans le camping de Sagone à Coggia, après de violents orages ayant fait trois morts en Corse le 18 août 2022 ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Les orages ont quitté l'île vers l'Italie voisine en fin de matinée, a précisé Météo-France qui a levé la vigilance orange, mais "une reprise de l'activité orageuse est attendue la nuit prochaine".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra en Corse dans l'après-midi à la demande du président Emmanuel Macron qui a témoigné de tout son soutien au président de l'exécutif de l'île Gilles Simeoni.

Mardi et mercredi, de forts orages accompagnés de pluies soutenues ont frappé le sud-est de la France, dont plusieurs départements avaient été placés en vigilance orange, mais les dégâts sont restés très limités sur le continent malgré des cumuls de pluies allant jusqu'à 123 millimètres à Lauroux, un village à une soixantaine de kilomètres de Montpellier.

Selon le maire de Marseille Benoît Payan sur Twitter, il est tombé plus d'eau "en 24 heures que depuis le début de l'année".

Au moment où de nombreuses régions françaises sont en alerte sécheresse et touchées par des incendies, ces pluies ont humidifié les sols, un effet positif notamment dans la prévention des feux.

"On verra dans une dizaine de jours, en fonction de relevés hydrométriques quel a été le véritable effet de ces pluies sur les cours d'eau" et sur la situation en terme de sécheresse, ont expliqué à l'AFP les services de la préfecture du Var.

Mercredi après-midi, la pluie et les grêlons avaient également frappé le nord de Saint-Etienne (Loire), et le sud de Lyon a subi des inondations. Des orages de grêle ont également endommagé des vignes dans le Gers mercredi et à Hyères dans le Var.