Corse, outremer: la vie est plus chère et l'écart s'accentue

La vie est plus chère en outremer et l'écart s'est accentué entre 2015 et 2022 comparé à l'Hexagone, tout comme en Corse comparé au reste de la métropole hors région parisienne, selon une étude de l'Insee publiée mardi.

Les enquêteurs de l'Institut national de la statistique ont comparé les prix à la consommation en France métropolitaine et dans les cinq départements d'outremer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte).

Ils ont également comparé les prix en région parisienne et en Corse avec ceux ayant cours dans le reste de l'Hexagone.

En outremer, les écarts de prix avec l'Hexagone ont progressé partout par rapport à 2015, date de la dernière enquête.

Ils s'établissent à 15,8% pour la Guadeloupe (+3,3 points par rapport à 2015), 13,8% pour la Martinique (+1,5 point), 13,7% pour la Guyane (+2,1 points), 8,9% pour La Réunion (+1,8 point) et 10,3% pour Mayotte (+3,4 points), où les loyers ne sont cependant pas été pris en compte.

C'est l'alimentation qui explique le gros de ces écarts, avec des prix alimentaires 30% plus chers à Mayotte et jusqu'à 42% en Guadeloupe, où une part conséquente des denrées sont importées et donc plus coûteuses.

"Lorsqu'on regarde en détail, on voit que l'évolution des écarts vient plus de l'évolution des paniers que de l'évolution du prix de chaque produit", a détaillé Aurélien Daubaire, chef du département prix à la consommation et ménages de l'Insee.

Le poids des communications, incluant les forfaits internet ou mobiles, ou le prix des téléphones ont par exemple augmenté dans le panier des ultramarins. Or, leur prix y est sensiblement plus élevé en outremer (de 12% plus cher à Mayotte à 37% en Martinique).

Dans l'Hexagone, les prix à la consommation sont 7% plus élevés en région parisienne qu'ailleurs, un recul de 2 points par rapport à 2015.

Cet écart est largement dû aux coûts du logement charges comprises car les loyers y sont 40% supérieurs à ceux pratiqués en province.

Sans prendre en compte les loyers, l'écart entre région parisienne et reste de l'Hexagone tombe à 5%.

Pour la Corse, les prix sont également supérieurs de 7% par rapport à l'Hexagone (hors région parisienne), ont constaté les enquêteurs, mais sans prendre en compte le niveau des loyers. C'est 3 points de plus qu'en 2015.

Sur l'île, c'est l'alimentation qui tire l'écart vers le haut, avec des prix alimentaires de 14% supérieurs au continent.