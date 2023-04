Corse: le hangar d'une entreprise incendié près d'Ajaccio, un tag nationaliste retrouvé

L'acronyme "GCC" du groupe clandestin Gjhuventu clandestina corsa ("Jeunesse clandestine corse") sur le mur d'un bâtiment, le 10 février 2023 à Ajaccio ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Les locaux d'une entreprise spécialisée dans le câblage de réseaux téléphoniques près d'Ajaccio ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche et un tag du groupe clandestin Gjhuventu clandestina corsa (GCC, "Jeunesse clandestine corse") retrouvé sur les lieux, a-t-on appris de source judiciaire.

Une enquête a été ouverte pour destruction de bien par moyen dangereux et le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier en raison de la découverte d'un tag "GCC" sur la façade du hangar visé, a précisé le parquet d'Ajaccio.

"Plusieurs voitures et du matériel ont été détruits dans l'incendie", a précisé le parquet, confirmant une effraction de la porte du hangar de l'entreprise, située à Sarrola-Carcopino en périphérie Ajaccio.

L'alerte a été donnée à 00h15. Les pompiers ont lutté pendant plus de trois heures pour éteindre l'incendie et les lieux étaient toujours sous surveillance dimanche matin.

Le sigle "GCC", apparu en août 2022, a été ensuite retrouvé sur les lieux d'une série d'incendies visant principalement des résidences secondaires, des immeubles en construction, des entreprises du bâtiment et des établissements touristiques. La création du groupe clandestin, se présentant comme "le bras armé d'un mouvement révolutionnaire", avait été annoncée par communiqué en février.

Il a ensuite revendiqué les incendies criminels des mairies d'Afa et Appietto, en périphérie d'Ajaccio, et d'une maison appartenant à une adjointe au maire d'Ajaccio. Mais un nouveau communiqué a ensuite semé la confusion, affirmant que GCC avait été victime "d'usurpateurs" ayant "revendiqué" certaines de ses actions, faisant penser à une possible scission.