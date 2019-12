Corse : la dangereuse flambée des prix de l'immobilier

Des prix qui ne cessent de grimper, des logements qui poussent partout et une spéculation galopante? Parler d'une « pression » foncière et immobilière serait presque devenu un euphémisme en Corse. Tandis que la hausse des prix se poursuit dans toute la France et franchit aisément les 10 000 euros le mètre carré à Paris, l'île n'est pas en reste. Loin de là. Les chiffres sont sans appel : le prix du foncier a augmenté de 138 % en dix ans dans la région. Le constat ressort d'une étude sur l'évolution des marchés fonciers et immobiliers réalisée par l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie (AUE) de la Corse. Sur 26 pages, le document détaille longuement les mécanismes de cette pression foncière et immobilière.Si à l'échelle de la France le prix moyen au mètre carré d'un terrain à bâtir a augmenté en moyenne de 68 % entre 2006 et 2017, passant de 46 à 82 ?, durant la même période les prix sont passés de 34 à 81 ?/m² dans l'île. Soit une hausse exorbitante de 138 %. Mieux : tandis que, selon l'étude, le coût du foncier a augmenté en moyenne deux fois plus vite que le coût du logement sur le continent (68 % contre 34 %), sa progression a été quatre fois plus rapide en Corse (138 % contre 36 %).Des communes « inaccessibles »Sans surprise, le phénomène perd en intensité à mesure que l'on s'éloigne du littoral. Le document de l'AUE pointe en effet une « étroite corrélation entre la...