Corse : fini le tabac moins cher

En face du Palais de justice de Bastia, les habitués font la queue au bureau de tabac Mariotti. Avocats, étudiants, ouvriers, tout le monde s'accorde sur une chose : « Ça va faire mal ». Dans son projet de loi des finances 2020, présenté le 27 septembre en commission des finances et adopté le 22 octobre par les députés, le gouvernement a acté la fin de l'avantage fiscal sur le prix des cigarettes en Corse.Si depuis un décret de Napoléon Bonaparte datant de 1811, les produits du tabac coûtent sur l'île 25 % moins cher que sur le continent, ce régime d'exception va disparaître. Ordre de l'Union européenne. « Il va y avoir de la casse, assure José Oliva, le président de la chambre syndicale des buralistes insulaires. On a déjà perdu sept débits en un an, le dépôt d'Ajaccio a fermé ses portes, des emplois ont été supprimés. Avec cette hausse des prix, ça va être de pire en pire... »Au terme de rudes négociations à Paris, les buralistes ont tout de même réussi à obtenir des compensations. Avec notamment l'instauration d'une augmentation progressive de 5 % par an à partir de 2022. De quoi laisser le temps de se préparer. Ou de protester. « C'est une mesure catastrophique ! Je suis persuadé qu'un tiers des tabacs vont disparaître sur l'île, assure Lucien, dont le magasin est situé à quelques mètres du port de commerce. Sous prétexte de vouloir faire plaisir à l'Europe, on s'attaque aux portefeuilles de la classe moyenne corse. Personne n'est dupe, l'augmentation c'est seulement pour remplir les caisses de l'État. »La crainte d'un marché parallèleUn peu plus loin dans la ville, Daniel garde le sourire derrière son comptoir. Pourtant le spectre du paquet à 10 euros lui fait peur. « Les prix augmentent et les ventes chutent, c'est automatique. Il y a quelques années, un ministre avait dit si les buralistes ne vendent plus de tabac, ils n'ont qu'à vendre des préservatifs. Les ...