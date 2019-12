Corse bloquée par les intempéries : des dizaines de familles séparées à la veille de Noël

Une île isolée du reste du monde, juste avant Noël. De quoi attiser les craintes, chez les milliers de voyageurs concernés, de ne pas passer les fêtes avec leurs proches. Ce week-end, tous les aéroports de Corse sont en effet fermés en raison de conditions climatiques extrêmes liées à la tempête Fabien et ses vents violents. Tous les vols, mais aussi les trajets en bateaux ne pouvant braver une Méditerranée déchaînée, ont été annulés. Au sud, l'aéroport d'Ajaccio, complètement inondé, sera encore hors-service lundi tandis que les passagers passant par Bastia, au nord, croisent les doigts pour que l'accalmie prévue soit au rendez-vous. L'aéroport d'Ajaccio complètement inondé après les pluies diluviennes et le passage de la tempête Fabien en Corse pic.twitter.com/K3JxdcVgrY-- CG Ch BALDASSARI (@ddsis2b) December 22, 2019 De nombreux voyageurs, comme Thomas, 29 ans, ont été prévenus à la dernière minute. Le jeune homme devait partir ce dimanche à 16h50 avec la compagnie Volotea, pour rejoindre Nantes (Loire-Atlantique). Jusqu'au dernier moment, il conservait « un peu d'espoir » de pouvoir décoller. « Hier on a entendu un peu de tout, que l'aéroport de Bastia était fermé, puis rouvert, jusqu'au dernier moment mon vol est resté l'un des seuls programmés... » se souvient le jeune homme qui habite à Venaco, au cœur de l'île.« L'important c'est d'être arrivé à destination pour le 24 »Désillusion donc, vers 12 heures ce dimanche, quand la compagnie l'a avisé de l'annulation. « Heureusement, j'en ai été informé suffisamment tôt pour m'éviter un aller-retour de deux heures en voiture pour rien. » Thomas s'estime chanceux, il a un vol de reprogrammé dès lundi et avait acheté un billet pour le mardi 24 au matin, au cas où. LIRE AUSSI > Tempête Fabien : « On se prépare au pire », la Corse en alerte maximaleIl prend donc les choses avec philosophie. « Ça décale ...