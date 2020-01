Corruption : le Conseil de l'Europe déplore des «zones grises» dans la politique française

On appelle ça se faire taper sur les doigts. Évoquant « l'attente croissante des citoyens quant à l'exemplarité des membres de l'exécutif [...] qui est palpable en France », l'organe anti-corruption du Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, a mis en lumière les mauvaises pratiques persistantes des politiques français dans son dernier rapport de 71 pages publié ce jeudi.Le Groupe d'Etats contre la Corruption (Greco) - composé de 48 Etats européens plus les Etats-Unis - explique ainsi que demeurent des « zones grises où des efforts supplémentaires sont nécessaires ». Il note toutefois des d'évolutions « positives », comme les créations de l'Agence française anti-corruption (AFA), de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ou encore celle du parquet national financier, relève le rapport. LIRE AUSSI > Transparence de la vie publique : « Une cinquantaine d'enquêtes sont en cours »« Une plus grande transparence s'impose », explique encore l'organe européen, notamment en ce qui concerne les « contacts entre l'exécutif et les groupes d'intérêts afin que leur influence » sur les décisions « soit plus claire ». Le Greco préconise ainsi que « les membres de l'exécutif, y compris le président de la République », fassent « état publiquement et à intervalles réguliers des lobbyistes rencontrés et des questions abordées ».Le rôle des lobbysSi l'instance salue l'adoption récente d'un plan de détection et de prévention des risques de corruption « au sein des ministères », elle recommande surtout son extension « au cabinet du Président de la République [...], pas exempt de risques de corruption ».Les déclarations de patrimoine et d'intérêts du président de la République devraient également être « examinées à son entrée en fonction afin de désamorcer tout éventuel conflit d'intérêts », suggère le rapport, selon lequel les ministres ...