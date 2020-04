Quelques propos inopportuns d'un représentant de la loi au détour d'une interview et voilà de nouveau l'exécutif contraint d'éteindre une polémique naissante sur fond de coronavirus. Des mots prononcés ce vendredi matin par le préfet de police de Paris, alors qu'il détaillait le dispositif policier mis en place pour éviter une vague de départs francilienne à l'occasion des vacances de Pâques, rapporte Le Parisien. « Pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, qu'on trouve dans les réanimations, sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté. Il y a une corrélation très simple », a-t-il lâché face aux caméras, notamment, de BFM TV.

Une affirmation rapidement jugée « inexacte » par l'entourage du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, puis « regrettée » par le préfet lui-même. « Son intention n'était pas d'établir un lien direct entre le non-respect des consignes sanitaires et la présence des malades en réanimation », peut-on lire dans un communiqué. Après la diffusion des propos du préfet, Christophe Castaner l'a appelé et lui a demandé de rédiger un communiqué, a rapporté à l'Agence France-Presse une source proche du dossier. Une phrase polémique, surtout, dont la teneur est loin d'être avérée. Jean-Daniel Lelièvre, épidémiologiste à l'Institut Mondor de recherche biomédicale, y voit même des propos « inadmissibles » et

