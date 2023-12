Corps calcinés en Isère: le fils cadet placé en garde à vue

Un adolescent de 15 ans, disparu depuis la découverte de deux corps calcinés portant des traces de blessures par balles dans une maison incendiée en Isère, a été interpellé samedi et placé en garde à vue ( AFP / LOIC VENANCE )

Un adolescent de 15 ans, activement recherché depuis six jours, après la découverte de deux corps portant des traces de blessures par balles dans sa maison incendiée en Isère, a été interpellé samedi et placé en garde à vue.

Valentin, né en 2008 et fils cadet d'une famille de quatre personnes résidant dans le village de Chateauvilain (Isère), faisait l'objet depuis jeudi soir d'un appel à témoins diffusé par la gendarmerie.

L'adolescent "a été interpellé ce jour (samedi) en fin de matinée à Montpellier et placé en garde à vue", a indiqué samedi le procureur de Grenoble Eric Vaillant. Ce sont les gendarmes de la section recherche et du Groupe d’observation et de surveillance (GOS) de Montpellier qui ont procédé à l’interpellation du mineur, selon M. Vaillant.

Le garçon "est en chemin pour l’Isère avec des enquêteurs de la section de recherche de Grenoble", a-t-il précisé en fin d'après-midi.

"S’agissant d’une instruction et d’un mineur en cause, il ne sera pas possible de donner d’autres informations avant que la juge d’instruction décide des suites à donner à la fin de la garde à vue", ajoute le procureur.

Valentin avait disparu après l'incendie qui avait ravagé dans la nuit de dimanche à lundi la maison de sa famille à Chateauvilain, village de 800 habitants situé entre Lyon et Grenoble.

Dans les décombres, deux corps "presque entièrement calcinés" avaient été retrouvés, "vraisemblablement ceux des parents", selon les enquêteurs. Ils portaient des "plaies par arme à feu au niveau du crâne" et au thorax pour l'un des deux.

Des expertises sont toujours en cours pour leur identification et une information judiciaire pour assassinats et destruction par incendie a été ouverte vendredi.

Le véhicule habituellement employé par le père pour se rendre au travail, une Citroën Picasso, avait été retrouvé vide dans la Drôme, selon le parquet.

- "Famille sans histoire" -

La cellule familiale était constituée de quatre personnes: outre l'adolescent disparu, le père, ingénieur de 58 ans, la mère de 52 ans qui travaillait à domicile et le fils aîné de 17 ans, qui avait quitté le domicile la veille "pour se rendre à son lieu d'études". Ce dernier est "aujourd'hui sauf, ainsi que ses deux demi-soeurs majeures n'habitant plus la région", selon le parquet.

"C’était une famille normale, sans histoire", avait indiqué mercredi à l'AFP le maire de Chateauvillain, Daniel Gaude. La famille, venue de la région parisienne, était installée là depuis une quinzaine d'années. Elle avait rénové une ancienne ferme et était "très bien intégrée" dans ce village.

Le père avait été conseiller municipal dans son équipe lors de son précédent mandat, en charge de la cantine-garderie, et la mère avait créé une petite affaire de vannerie et de réparation de fauteuils. Le fils cadet, tout comme sa mère, avait des problèmes de santé liés à la maladie de Lyme, a-t-il précisé.

"Pour le village, c’est un traumatisme", a-t-il déploré.