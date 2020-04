Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronvirus: L'OMS prévient des risques d'une levée prématurée des restrictions Reuters • 11/04/2020 à 12:19









CORONVIRUS: L'OMS PRÉVIENT DES RISQUES D'UNE LEVÉE PRÉMATURÉE DES RESTRICTIONS GENVE/ZURICH (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu vendredi que les pays devaient être prudents en envisageant la levée des restrictions instaurées pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, alertant par ailleurs sur une possible aggravation de la crise sanitaire en Afrique. Si elle aimerait voir un allègement des mesures de confinement et de distanciation sociale, l'OMS estime cependant que "lever les restrictions pourrait engendrer une résurgence mortelle", a déclaré son directeur général lors d'une conférence de presse. Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est réjoui d'un "ralentissement bienvenu" de l'épidémie dans certains pays d'Europe - Italie, Allemagne, Espagne et France -, mais a ajouté qu'il y avait eu une "accélération alarmante" ailleurs, notamment dans des pays d'Afrique. Près de 1,5 million de cas confirmés de COVID-19 et plus de 92.000 décès ont été rapportés à l'agence basée à Genève, a-t-il indiqué. (Stephanie Nebehay et John Revill; version française Jean Terzian)

