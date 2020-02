Coronavirus : y a-t-il eu des ratés sur la base aérienne de Creil ?

D'après le ministère des Solidarités et de la Santé, l'Oise est un « cluster », un endroit où se trouvent réunis plusieurs cas de contamination de coronavirus. En effet, au moins 18 personnes ont été testées positivement à la nouvelle souche de Covid-19, selon les chiffres publiés vendredi 28 février. Plus spécifiquement, c'est la base aérienne de Creil qui interroge, où six cas ont été répertoriés, trois civils et trois militaires.Lire aussi Chevallier ? Le coronavirus : une simple mauvaise grippe ?Selon les informations du journal Le Parisien, il semblerait que le « patient zéro » de l'Oise ait été identifié : il s'agirait d'un membre de la mission militaire qui s'est rendue à Wuhan, en Chine (le foyer de l'épidémie au Covid-19), pour rapatrier des citoyens français et européens. Cette personne aurait ensuite contaminé un patient hospitalisé à Amiens, ainsi qu'un proche qui a contaminé à son tour un enseignant de 61 ans, décédé le 24 février.Lire aussi Coronavirus : ce qu'ont dit les services de renseignements à MacronUne enquête épidémiologique en coursAlors que 2 500 personnes travaillent sur cette base de Creil, dont environ 800 civils, il semblerait, toujours selon le quotidien, que les mesures de confinement touchant les personnes qui se sont rendues en Chine ont été lacunaires. En effet, les militaires de l'escadron Esterel qui sont allés à Wuhan n'auraient pas été placés en quarantaine,...