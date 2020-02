Coronavirus : volley, repas et repos... la vie des Français confinés à Carry-le-Rouet «s'organise»

Au deuxième jour de leur quarantaine de deux semaines, les 182 Français rapatriés de Wuhan (Chine) dans l'hôtel-Club Vacanciel de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) ont bénéficié d'un temps quasi-printanier ce samedi. Au programme, digestion du décalage horaire, quelques parties de volley, des jeux pour les enfants et des repas pris en commun. Quelques proches sont venus apporter des affaires à la porte du centre de vacances gardée par la gendarmerie, au sommet d'une voie privée dominant la Méditerranée.« J'ai eu mes collègues rapatriés au téléphone et ils m'ont demandé des habits, des chaussures et des affaires de toilette. Ils étaient partis en reportage pour deux ou trois jours et avaient laissé toutes leurs affaires à Pékin », explique Olivier Lucazeau. Le journaliste au bureau de l'AFP de Marseille a remis deux sacs à des bénévoles de la Croix-Rouge qui font l'intermédiaire pour éviter tout contact direct. « Je ne les ai pas eus longtemps, mais tout à l'air d'aller, l'ambiance est bonne. » « Quand ils sont arrivés, les évacués étaient fatigués mais sympas et bienveillants. Il n'y a pas de tension dans le centre d'hébergement. La vie s'organise, on a mis en place notre système de conciergerie, on va faire les courses en ville pour les personnes en quarantaine, on gère les repas, les animations pour les familles... » confirme Christophe Letourmy, président de l'unité locale de la Croix Rouge de Martigues.« Ils ne sont pas coupés du monde »Le secouriste a préparé dès jeudi l'arrivée des Français avant de participer à leur accueil vendredi en milieu d'après-midi, ne s'octroyant depuis que quelques heures de sommeil. « Ils comprennent très bien les mesures de santé publique qui ont été prises les concernant. Ils ont accès aux médias, à Internet, ils ne sont pas coupés du monde. Quatorze jours, c'est long, mais ils l'acceptent. On va tout faire pour que cela se ...