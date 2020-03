Coronavirus: visio-conférence lundi entre le gouvernement et les "acteurs économiques"

Une partie du gouvernement autour d'Edouard Philippe s'entretient lundi matin par visio-conférence avec des représentants du monde économique afin notamment de s'assurer de "la bonne continuité de l'approvisionnement en biens et services essentiels", a annoncé Matignon.

Pour ce rendez-vous, organisé à partir de 10H00 et destiné à faire le point sur la crise du coronavirus et ses répercussions économiques, le Premier ministre est accompagné d'Olivier Véran (Santé), Bruno Le Maire (Economie), Muriel Pénicaud (Travail), Gérald Darmanin (Action et Comptes publics), Didier Guillaume (Agriculture), Sibeth Ndiaye (Porte-parole), Jean-Baptiste Djebbbari (Transports) et Agnès Pannier-Runacher (Industrie).

Ils échangeront avec des organisations patronales (Medef, CPME, U2P, UIMM), du secteur agricole (FNSEA), de l'agroalimentaire (Ania), de l'industrie (France Industrie) et de la logistique (France Logistique), du commerce et de la distribution (FCD).

Il s'agit de revenir "notamment sur la bonne mise en oeuvre des mesures annoncées pour s'assurer qu'elles répondent efficacement aux besoins d'urgences des entreprises", a indiqué Matignon.

Les ministres "s'assureront de la bonne continuité de l'approvisionnement en biens et services essentiels pour les Français et remercieront (les acteurs économiques) pour leur forte mobilisation en cette période, y compris pour fournir les matériels nécessaires au système de santé (respirateurs, masques...)", a-t-on ajouté de même source.