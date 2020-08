Coronavirus : Valérie Rabault plaide pour que l'Etat distribue un "quota de masques" gratuits à chacun

Selon la députée socialiste, cela permettrait que "certains ne renoncent pas à porter le masque parce que ça coûte trop cher".

La députée socialiste Valérie Rabault. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Et si l'Etat distribuait un "quota" de masques à chacun de ses citoyens pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ? C'est ce qu'a demandé Valérie Rabault, présidente du groupe Socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale, mardi 4 août, au micro de France Info . "Je pense qu'il faut que le gouvernement aille plus loin et qu'il dise qu'on distribue un quota de masques pour chaque citoyen", a réclamé la députée PS de Tarn-et-Garonne.

Selon elle, cela permettrait que "certains ne renoncent pas à porter le masque parce que ça coûte trop cher" . "Quand vous avez une famille de deux ou trois enfants plus les deux parents, ça commence à faire une petite addition à la fin du mois", a-t-elle expliqué. Plusieurs représentants de la gauche, dont une 'Coordination anti-Covid' de seize maires franciliens, s'étaient déjà prononcés en faveur de la gratuité des masques.

Depuis le 20 juillet, le port du masque est devenu obligatoire dans les lieux publics clos pour enrayer une reprise de l'épidémie de coronavirus, et certaines collectivités territoriales imposent désormais son port dans les lieux publics ouverts. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le 22 juillet que le gouvernement allait envoyer gratuitement 40 millions de masques grand public lavables aux sept millions de Français les plus pauvres .

Par ailleurs, Mme Rabault en a profité pour "demander à ce qu'il y ait une conférence de financement" au sujet du plan de relance, afin de déterminer "quelle partie doit être financée par la dette", souhaitant éviter "de faire reposer tout le financement de la relance sur l'augmentation de la dette".