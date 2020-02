Coronavirus : une centaine de rapatriés attendus dans une école de pompiers à Aix

Un deuxième avion s'apprête à arriver en France, avec à son bord 250 personnes en provenance de Wuhan, la ville chinoise épicentre du coronavirus. L'Airbus A380 de la compagnie maltaise Hi Fly a quitté Hanoï samedi pour se rendre à Wuhan dans ce but. Il a décollé à 9h30 ce dimanche matin (2h30, heure française). L'avion s'est posé vers 14h30 sur la base militaire d'Istres (Bouches-du-Rhône), où un premier avion sanitaire avait déjà atterri vendredi. Le secrétaire d'Etat Adrien Taquet devait les accueillir.En plus des 65 Français à bord, 185 passagers de 29 autres nationalités se trouvent dans cet avion. Il y a notamment 12 Belges, 11 Danois, 23 Néerlandais, cinq Tchèques et deux Slovaques. « Nous avons assumé notre rôle de responsabilité, de partage et de solidarité à l'égard des Européens, a expliqué le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur RTL/LCI/Le Figaro. Ils seront ramenés pour la majeure partie d'entre eux dans leur pays d'origine immédiatement après l'arrivée ». L'A380 poursuivra ensuite sa route sanitaire vers la Belgique : il est attendu dans la soirée à l'aéroport militaire de Melsbroek, près de Bruxelles. Les passagers belges seront tous transférés à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek.Avant cela, une centaine de personnes seront acheminées d'Istres à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) à Aix-en-Provence.La formation suspendue trois semainesDès jeudi, selon la Provence, le directeur de l'Ensosp avait informé les élèves qu'ils devaient évacuer les lieux et que les formations étaient suspendues pour trois semaines. Mais d'informations aux riverains, point. Dans un communiqué, la maire d'Aix s'en est d'ailleurs inquiétée.« Beaucoup de riverains, d'Aixois, et d'entreprises contactent, inquiets, les services de la Ville afin de comprendre la mise en place de cette quarantaine, les éventuels risques ...