La France tente d'enrayer comme elle peut la propagation du coronavirus. À ce titre, Jean-Michel Blanquer a indiqué qu'une « bonne centaine » d'établissements scolaires du pays étaient fermés à l'heure actuelle, principalement dans l'Oise et le Morbihan, qui constituent les deux principaux foyers du Covid-19 dans l'Hexagone. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué sur LCI que 120 écoles, collèges et lycées, environ, étaient donc fermés. Au total, cela représente « environ 35 000 élèves dans l'Oise » et « 9 000 dans le Morbihan » directement touchés par ces fermetures, mais ces chiffres « évoluent vite », souligne le ministre. « Il est possible qu'il y ait d'autres foyers qui apparaissent dans les jours qui viennent. »Lire aussi Coronavirus : les leçons (optimistes) de la peste noireÀ Montreuil, en Seine-Saint-Denis, l'autorité de santé et la préfecture ont aussi décidé de fermer une classe d'une vingtaine d'élèves pendant quatorze jours après qu'une élève a été testée positive au virus. « Il pourrait y avoir des mesures de ce type aussi au cours des jours qui viennent », a dit le ministre. Il a réfuté l'hypothèse d'une fermeture totale des écoles françaises, même si la France passait au stade 3 de l'épidémie : « Ça n'aurait pas de sens de confiner tout le monde, de paralyser le pays, ce serait contre-productif. » Il a par ailleurs assuré être attentif à la question des sanitaires dans les...