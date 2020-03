Coronavirus : un quatrième décès en France

L'épidémie de coronavirus gagne du terrain en France. Avec désormais quatre décès et plus de 200 cas confirmés sur son territoire, soit un doublement en trois jours, l'Hexagone se prépare à une nouvelle intensification de l'épidémie. Il y a encore une semaine, le pays ne comptait que 12 cas, principalement liés à des patients passés par la Chine. Mais avec l'émergence de foyers hors de Chine, l'épidémie a connu depuis une brusque accélération en France, atteignant samedi soir 100 cas confirmés depuis fin janvier, puis 212 mardi 3 mars.Alors que nous sommes « dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois, il est indispensable d'avoir la clarté, la résilience, le sang-froid et la détermination pour freiner d'abord l'épidémie ? ce que nous sommes en train de faire ? et puis lutter contre celle-ci », a déclaré Emmanuel Macron lors d'une visite au centre de crise du ministère de la Santé. « Nous devons tous avoir conscience que nous sommes et serons mobilisés dans la durée, mais nous sommes prêts », a assuré le président qui réunira mercredi matin un conseil de défense spécial sur le sujet, avant le conseil des ministres.Lire aussi Coignard ? La bureaucratie française à l'épreuve du coronavirusLa France est l'un des principaux foyers du nouveau virus en Europe, avec l'Italie et l'Allemagne. Elle compte désormais quatre décès, avec la mort mardi d'un nonagénaire dans le Morbihan, un des...