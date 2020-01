Coronavirus : un quatrième cas confirmé en France et jugé «sévère»

Un quatrième cas du coronavirus a été confirmé en France, a annoncé, mardi, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lors d'une conférence de presse.Il s'agit d'un touriste chinois originaire de la province de Hubei. et âgé d'« environ 80 ans ». L'homme a été hospitalisé en réanimation à Paris. « Il est dans un état sévère » et « nécessite des soins continus », a indiqué le directeur général de la Santé.Ajoutés aux trois cas déjà confirmés, cela fait donc un total de quatre cas avérés en France. Ce nouveau cas n'est pas lié aux trois premiers, hospitalisés à Bordeaux pour l'un, et à Paris pour les deux autres, dans un état qui ne génère pas d'inquiétude.250 Français rapatriés depuis WuhanPar ailleurs, les ressortissants français du Wuhan qui le souhaitent devraient être rapatriés en milieu de semaine, sous la supervision d'une « équipe médicale dédiée », a annoncé la ministre de la Santé.Au moins 250 Français et plus de 100 ressortissants d'autres pays européens vont être rapatriés à bord de deux avions de Wuhan, et « seuls des citoyens sains ou asymptomatiques seront autorisés à voyager », a annoncé mardi la Commission européenne. LIRE AUSSI > Coronavirus : pourquoi il ne faut pas céder à la psychose Les chercheurs des Instituts nationaux de santé américains (NIH) ont lancé le développement d'un vaccin contre le virus chinois, un travail qui prendra des mois, a annoncé un haut responsable de santé mardi. Malgré les mesures drastiques prises par le gouvernement chinois, l'épidémie, qui a tué au moins 106 personnes en Chine, (sur au moins 4500 cas recensés), s'est propagée en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Australie, et donc en France. Selon les autorités françaises, le virus est contagieux mais sa mortalité est plus faible que celle du Sras.Rappel : les personnes présentant les symptômes (fièvre, toux, gêne respiratoire) après ...