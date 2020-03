Coronavirus : un premier médecin hospitalier est mort en France

C'est une triste première en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Un médecin hospitalier est mort après avoir été infecté, a indiqué dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran. « J'ai été informé hier (samedi) soir du décès d'un médecin hospitalier, c'est à ma connaissance (?) la première situation qui a frappé un médecin hospitalier », a déclaré le ministre au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Il s'est refusé à donner des « informations plus précises », au nom de la volonté de la famille et du secret médical.Selon France 3 Hauts-de-France, la victime est un médecin urgentiste de 68 ans de Compiègne, dans l'Oise, un des premiers départements à avoir été fortement touchés en France, et est décédée après son transfert à Lille. Des informations confirmées à l'AFP de source proche du dossier. Olivier Véran, qui s'est « associé à la douleur de la famille », a relevé le « très lourd tribut payé par la grande famille des médecins aujourd'hui ».Lire aussi Professeur Girard : « La prévention du Covid-19 n'est pas insurmontable »« Mon père s'est sacrifié »Dans les colonnes du Parisien, le fils de ce médecin a tenu à rendre hommage à son père. « Mon père s'est sacrifié. Il était à la retraite et aurait pu arrêter, mais il continuait à venir car il voulait toujours aider ses confrères surchargés. Il travaillait parce qu'il aimait ça, c'était sa vie. C'est injuste. Nous...