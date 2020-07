Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Un nombre record de contaminations dans le monde en une journée Reuters • 05/07/2020 à 11:26









CORONAVIRUS: UN NOMBRE RECORD DE CONTAMINATIONS DANS LE MONDE EN UNE JOURNÉE PARIS (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a enregistré samedi une augmentation record du nombre de cas confirmés de contaminations au coronavirus dans le monde, avec une hausse de 212.326 cas en 24 heures. Les augmentations les plus importantes ont été constatées aux Etats-Unis, au Brésil et en Inde, selon les données quotidiennes de l'OMS. Le dernier record, qui faisait état d'une hausse de 189.077 cas de contaminations confirmées en une journée, date du 28 juin. Le nombre de décès est resté stable à 5.000 par jour en moyenne. Le nombre total de contaminations confirmées a franchi vendredi les 11 millions, selon un décompte établi par l'agence Reuters, marquant une étape importante dans la propagation de l'épidémie. (Lisa Shumaker, version française Caroline Pailliez)

