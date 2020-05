Coronavirus : un essai clinique en France pour tester la chlorpromazine, un vieux médicament de psychiatrie

La chlorpromazine est notamment prescrit notamment contre la schizophrénie. Elle pourrait agir comme un inhibiteur de l'entrée du virus dans les cellules", explique le GHU Paris psychiatrie & neurosciences.

Le nouveau coronavirus a déjà tué plus de 250.000 personnes à travers le monde . S'il n'existe actuellement aucun vaccin, les recherches et tests se multiplient. Un vieux médicament antipsychotique, prescrit notamment contre la schizophrénie, la chlorpromazine, va faire l'objet d'un premier essai clinique exploratoire en France chez des patients sous oxygène atteints de la maladie Covid-19, selon la responsable de l'essai.

"L'essai pilote baptisé reCoVery doit débuter cette semaine sur 40 patients Covid-19 hospitalisés, non psychiatriques, dont la moitié recevra la chlorpromazine et le traitement standard (oxygène, hydratation, anticoagulants si nécessaire...) et l'autre le traitement standard", indique à l'AFP le Dr Marion Plaze de hôpital Sainte-Anne à Paris.

L'objectif est de voir de si ce médicament, également utilisé en anesthésie, accélère la guérison et diminue les aggravations. Les patients feront l'objet d'une surveillance sur le plan cardiaque, afin de prévenir tout risque de troubles à ce niveau.

La spécialiste espère avoir des premiers résultats dans un mois et plus rapidement si d'autres établissements que Saint-Anne et la clinique de l'Alma rejoignent l'étude. Si les résultats sont encourageants un essai sur de beaucoup plus nombreux de patients pourra être lancé.

Les patients psychiatriques moins touchés

"On a été frappés que nos patients en psychiatrie étaient très peu touchés par l'épidémie" , dit-elle. Depuis le début de l'épidémie du COVID-19, les services de psychiatrie constatent une faible prévalence de formes symptomatiques et sévères du COVID-19 chez les patients atteints de troubles psychiques.

Au sein du pôle hospitalo-universitaire parisien du 15e arrondissement, en moyenne 19% du personnel médico-soignant a contracté le Covid-19, alors que seuls 3% des patients hospitalisés ont été dépistés positifs. Pourtant, certains facteurs (surpoids, troubles cardio-vasculaires) placent a priori ces derniers parmi les sujets à risque.

Une faible occupation des unités COVID+ dédiées en psychiatrie a été rapportée de Chine, d'Italie, d'Espagne et d'autres hôpitaux de France métropolitaine, selon le GHU Paris psychiatrie & neurosciences qui regroupe trois hôpitaux dont l'hôpital Saint-Anne.

"La chlorpromazine pourrait agir comme un inhibiteur de l'entrée du virus dans les cellules, ou endocytose . Ce phénomène serait opérant à des stades précoces, mais aussi tardifs, de l'infection", explique le GHU Paris psychiatrie & neurosciences.

Les médecins-chercheurs du pôle avaient en mémoire des travaux réalisés dans les années 1980 sur l'efficacité de certains médicaments utilisés en psychiatrie pour lutter contre des virus. "Ils montraient qu'un antipsychotique, la chlorpromazine, avait déjà démontré, in vitro sur des cellules, son efficacité sur les coronavirus qui étaient responsables des précédentes épidémies en 2002 et en 2012", a affirmé sur Franceinfo le Dr Plaze.

Une étude épidémiologique, baptisée CLEVER, va en outre être conduite par le Dr Anne-Cécile Petit dans les 3 hôpitaux de ce GHU, avec un test sérologique de l'Institut Pasteur sur 250 patients psychiatriques et 250 soignants afin d'étayer ces observations cliniques.

D'après une étude sur 75 composés pharmaceutiques, parue fin avril dans la revue Nature, l'antipsychotique halopéridol a également montré une activité antivirale contre le virus.