Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Un demi-million de bénévoles recrutés en Grande-Bretagne Reuters • 26/03/2020 à 12:36









CORONAVIRUS: UN DEMI-MILLION DE BÉNÉVOLES RECRUTÉS EN GRANDE-BRETAGNE LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé jeudi que 560.000 personnes s'étaient portées volontaires pour aider les services sanitaires à faire face à la crise du coronavirus, soit plus du double de l'objectif. Le gouvernement et le National Health Service avaient lancé mardi un appel pour recruter 250.000 bénévoles afin d'assurer les approvisionnements en nourriture ou en médicaments, le transport des patients et de téléphoner aux personnes isolées. (Guy Faulconbridge, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.