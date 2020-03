Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Un conseiller de Johnson dément avoir dit "tant pis" pour les retraités Reuters • 23/03/2020 à 10:28









CORONAVIRUS: UN CONSEILLER DE JOHNSON DÉMENT AVOIR DIT "TANT PIS" POUR LES RETRAITÉS LONDRES (Reuters) - Le conseiller politique de Boris Johnson a démenti lundi avoir prôné une stratégie face au coronavirus consistant à privilégier l'immunisation de l'ensemble de la population britannique et la préservation de l'économie quitte à ce que des retraités meurent. Selon le Sunday Times, Dominic Cummings a défini fin février la stratégie du gouvernement en ces termes: "immunité de la masse, protection de l'économie et si cela signifie que des retraités meurent, tant pis". Interrogé par Reuters sur l'authenticité de cette citation et sur l'exactitude de cet article, Dominic Cummings a répondu: "Non. Bien sûr que non. Non". Avec plusieurs jours de retard par rapport à d'autres pays européens, dont la France, Boris Johnson a demandé vendredi aux Britanniques de rester chez eux et il a réclamé la fermeture des pubs, des restaurants, des théâtres, des cinémas et des salles de sport afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus. (Guy Faulconbridge; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

