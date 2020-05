Coronavirus: un 8-Mai dans le monde sous le signe de la pandémie

Installation des drapeaux au mémorial à Whitehall à Londres, le 7 mai 2020 pour préparer la commémoration de la fin de la Seconde guerre mondiale , le 8 mai 2020 ( AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS )

Le monde occidental encore en épidémie célèbre vendredi les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un confinement qui s'ouvre progressivement mais un coronavirus toujours meurtrier, en particulier aux Etats-Unis.

La pandémie, qui a fait près de 267.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, a aussi génèré "une avalanche de haine et de xénophobie", a dénoncé le chef de l'ONU, Antonio Guterres.

"On désigne des boucs émissaires, on entretient la peur. La haine de l'étranger se répand sur internet et dans les rues. Les théories du complot à caractère antisémite prolifèrent et des musulmans sont victimes d'attaques liées au Covid-19", s'est alarmé M. Guterres, dans un communiqué publié vendredi.

- "Sacrifier" les personnes âgées -

"L'idée répugnante que l'on pouvait sacrifier" les personnes âgées, figurant parmi les plus vulnérables au virus, "a commencé à se répandre", a-t-il déploré.

Décès par dizaines de milliers, près de la moitié de l'humanité cloitrée, une économie planétaire à l'arrêt et sinistrée... la pandémie de Covid-19, encore bien loin d'être maîtrisée, n'en finit pas de bouleverser le quotidien de la planète.

Avec plus de 75.500 morts au total, dont 2.400 au cours des dernières 24 heures, les Etats-Unis sont désormais l'épicentre de la maladie. Après avoir enregistré plus de 3.100 morts quotidiens mi-avril, le pays est aujourd'hui bloqué sur un "plateau" dont il n'arrive pas à redescendre.

En Europe, la pandémie a tué plus de 150.000 personnes, notamment au Royaume-Uni (30.615), en Italie (29.958), en Espagne (26.070) et en France (25.987), selon un bilan établi jeudi soir par l'AFP à partir des chiffres de sources officielles, très vraisemblablement sous-estimés.

C'est dans ce contexte que se déroule le 8-Mai, qui marque depuis 1945 la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, et la victoire du Monde libre, selon l'expression consacrée.

Coronavirus oblige, pas de grands défilés, ni de cérémonies publiques cette année, comme c'est le cas pour tous les grands évènements internationaux depuis deux mois, une pause totalement inédite dans le tourbillon d'une humanité lancée à pleine vitesse vers le "progrès" et la "modernité".

Aux Etats-Unis, le ministère de la Défense organise un "Jour de la Victoire en Europe" virtuel, avec une émission en direct diffusée sur son site et les réseaux sociaux. "Bien que nous soyons confrontés à des défis importants avec le Covid-19, notre engagement à nous souvenir de la bravoure et des sacrifices de nos anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ne changera pas", a assuré le ministre américain de la Défense, Mark Esper.

La reine Elisabeth II s'adressera vendredi soir aux Britanniques, pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie de Covid-19. A la place des fêtes de rue et processions de vétérans, annulées, le gouvernement a enjoint la population à festoyer à domicile, en lui proposant des idées de jeux ou de recettes de cuisine.

A Paris, Emmanuel Macron doit présider une cérémonie dans un format très restreint sur les Champs-Elysées, en présence des principaux responsables politiques et militaires mais sans public.

Le président français devait initialement se rendre à Moscou. C'est là que l'incidence de l'épidémie sur les festivités sera la plus criante: cette année, pas d'imposante parade militaire au pas de l'oie sur la place Rouge. Seule la partie aérienne des célébrations a été maintenue, et elle se tiendra samedi, le "jour de la Victoire" y étant fêté le 9 mai.

- Barcelonais à la plage -

En Allemagne, une grande cérémonie officielle, deuxième du genre depuis la fin de la guerre, a dû être annulée.

Des policiers désinfectent des bancs à la station Coney Island à Brooklyn, le 6 mai 2020 ( AFP / COREY SIPKIN )

Ce long week-end du 8-Mai marque véritablement le début du grand déconfinement en Europe, avec les derniers pays encore bouclés qui se lancent à leur tour, chacun à leur manière et de façon progressive, dans la levée des restrictions: la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la République tchèque, la Grèce et l'Ukraine.

Dès ce vendredi en Espagne, Barcelone rouvre ses plages le matin pour la pratique sportive. Mais le pays reste prudent. A l'image de cet ambulancier de la région barcelonaise: "tu ne peux te fier à rien car maintenant tout le monde est suspect. On doit se protéger, ne rien toucher, bien se laver, et cela nous maintient dans une tension constante".

En France, où près de 26.000 personnes ont péri du Covid-19, la liberté de circulation sera rétablie mais assortie de restrictions plus sévères pour des départements "rouges", incluant l'agglomération de Paris, où la circulation du virus est plus active.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, lui même rescapé de la maladie, a appelé les Britanniques à la patience, à trois jours d'une allocution dans laquelle il doit annoncer un assouplissement "très limité" de certaines restrictions.

Dans la cour de récréation de l'école Petri de Dortmund, en Allemagne, le 7 mai 2020, pour la reprise des cours après plusieurs semaines de fermeture ( AFP / Ina FASSBENDER )

La Belgique, pays le plus endeuillé au monde par rapport à sa population, rouvrira lundi des commerces non essentiels.

- Une nouvelle passion: les poules -

Dès mercredi, l'Allemagne, forte de chiffres d'infection "très satisfaisants" selon sa chancelière Angela Merkel, avait décidé de lever la quasi-totalité des restrictions imposées depuis la mi-mars. Il en va de même notamment en Autriche, au Danemark, dans les pays scandinaves.

A l'inverse, la Russie, longtemps épargnée mais qui connaît une forte hausse du nombre de cas, reste bouclée. La capitale Moscou a annoncé jeudi le port obligatoire du masque dans les transports, et une prolongation de son confinement jusqu'au 31 mai. Le pays a enregistré vendredi pour le 6e jour consécutif plus de 10.000 nouvelles infections.

Hors d'Europe, la Californie, premier Etat américain à avoir décrété le confinement pour endiguer le coronavirus, va commencer à assouplir certaines mesures vendredi.

En Asie, la maladie parait désormais sous-contrôle, la situation se normalise. Le championnat de football fait ainsi son retour en Corée du sud, maigre consolation pour les amateurs de Premier League ou autre. Bars, cinémas et clubs de gym ont rouvert leurs portes à Hong Kong.

Et pendant ce temps, chacun continue de s'accommoder à sa manière du coronavirus: des couples indiens se marient en ligne, sans banquet fastueux mais devant des milliers "d'invités"; les Mexicains pestent contre la pénurie de bière; les Nations insulaires du Pacifique sud, petits paradis à cocotiers et plages immaculées, redoutent le retour des touristes; et les vendeurs de vélo parisiens se frottent les mains...

En Europe en particulier, les habitants toujours confinés se consolent avec des poules. Les gallinacées et leurs oeufs son devenus une nouvelle passion: entre ceux qui "ont peur de ne pas avoir à manger", ceux qui veulent "faire un poulailler, et les autres soucieux "d'occuper les enfants", "c'est la folie", s'étonne un couple d'éleveurs de la région de Bruxelles.

