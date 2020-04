Coronavirus : Trump accuse Pékin de minimiser le bilan des morts

Des personnels médicaux vérifient des informations des tests de Covid-19 qu'ils font passer aux habitants de Wuhan, le 16 avril 2020 ( AFP / Hector RETAMAL )

Le président américain Donald Trump a lancé vendredi de nouvelles accusations contre la Chine, estimant que le bilan des décès liés au nouveau coronavirus dans ce pays était "bien plus élevé" que ne l'ont dit les autorités chinoises.

La Chine a démenti vendredi toute dissimulation sur la pandémie du coronavirus, tout en revoyant à la hausse le chiffre des victimes chinoises de l'épidémie.

Depuis son apparition fin 2019 à Wuhan, métropole du centre du pays, le coronavirus a infecté plus de 2 millions de personnes à travers le monde, conduit au confinement inédit d'au moins 4,5 milliards de personnes et mis au chômage partiel ou total des dizaines de millions d'entre elles, dont 22 millions rien qu'aux Etats-Unis.

"Il n'y a jamais eu aucune dissimulation et nous n'autoriserons jamais aucune dissimulation", a assuré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, vantant une "réponse (...) irréprochable" de son pays à cette crise sanitaire.

Ce responsable a simplement reconnu "des retards" et "des omissions" dans l'enregistrement des décès. Quelques heures auparavant, la mairie de Wuhan avait créé la surprise en révisant à la hausse son nombre de morts, annonçant 1.290 morts supplémentaires, des victimes en fait décédées chez elles, a justifié la municipalité.

- Institut de virologie -

Ce nouveau décompte porte à 4.632 le bilan des décès enregistré dans le pays le plus peuplé du monde, selon ces chiffres officiels chinois.

"La Chine vient d'annoncer le doublement du nombre des morts causées par l'Ennemi Invisible. Il est bien plus élevé que cela et bien plus élevé que celui des Etats-Unis!" a tweeté en retour M. Trump, dont le pays compte plus de 33.000 morts.

S'il ne s'agit pas stricto-sensu d'un "doublement" du nombre comme avancé par le président américain, il s'agit en revanche d'une nouvelle charge tonitruante du président contre Pékin.

L'administration américaine accuse depuis des semaines le régime communiste d'avoir "dissimulé" la gravité de l'épidémie. Elle a annoncé jeudi avoir lancé une "enquête exhaustive" sur l'origine de la maladie Covid-19, accréditant la thèse qu'il pourrait venir d'un laboratoire de Wuhan, et non d'un marché d'animaux exotiques, comme généralement admis jusqu'à présent.

Le même jour, le président français Emmanuel Macron avait mis en cause le manque de transparence des autorités chinoises, emboîtant le pas aux Américains. Il y a "manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas", a-t-il déclaré.

Carte de localisation de l'institut de virologie de Wuhan ( AFP / )

Le ministre des Affaires étrangères britannique Dominic Raab a aussi estimé que Pékin devrait répondre à des "questions difficiles concernant l'apparition du virus et pourquoi il n'a pas pu être stoppé plus tôt".

Le laboratoire P4, le 17 avril 2020 à Wuhan ( AFP / Hector RETAMAL )

Le nouveau coronavirus est soupçonné d'être apparu dans un marché en plein air de Wuhan où des animaux exotiques étaient vendus vivants. D'origine animale et proche d'un virus présent chez des chauves-souris, il aurait pu s'y transmettre à l'Homme et muter.

Mais des médias, américains notamment, estiment qu'il a pu s'échapper d'un laboratoire local --un Institut de virologie-- qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris.

- Chloroquine russe -

Le marché Huanan caché derrière une palissade où le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019, le 15 avril 2020 à Wuhan ( AFP / Hector RETAMAL )

En Allemagne, le ministre de la Santé Jens Spahn a affirmé que l'épidémie y était désormais "sous contrôle et gérable". Le pays compte rouvrir prochainement ses magasins et à partir du 4 mai, écoles et lycées. Il fabriquera à partir d'août quelque 50 millions de masques par semaine, ont promis les autorités.

Le déconfinement est aussi en chemin au Danemark qui a rouvert ses écoles mercredi, en Autriche et en Italie qui veulent rouvrir certains de leurs magasins non essentiels ou en Suisse qui a annoncé un déconfinement "lent" et "progressif" à compter du 27 avril.

Un mouvement qu'observe avec prudence l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle la pandémie est loin d'être jugulée en Europe, avec des "chiffres constants ou accrus" dans l'est du continent et au Royaume-Uni où le gouvernement a décidé jeudi de prolonger le confinement "pour au moins trois semaines".

La Russie a recensé vendredi 4.070 nouveaux cas en 24 heures (pour 32.008 au total), un nouveau record en majorité à Moscou. Ce qui fait dire au président Vladimir Poutine que les risques de propagation sont "toujours très élevés non seulement à Moscou mais dans les autres régions russes". Le gouvernement a par ailleurs autorisé le traitement des patients avec l'hydroxychloroquine, dérivée de l'antipaludéen chloroquine, dont l'efficacité fait l'objet d'un débat mondial.

- "Task force" -

A ce jour, 2.182.740 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays, et 145.673 décès, selon un comptage établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 33.286 décès pour 671.425 cas, suivis de l'Italie (plus de 23.000 morts pour 168.941 cas), l'Espagne (19.478 morts), la France (18.681 morts) et le Royaume-Uni (14.576 morts).

En Italie, près de 17.000 professionnels de santé ont été infectés par le coronavirus, soit 10% du total des infections dans le pays, pour 125 médécins décédés. Bonne nouvelle du jour en revanche : le pays a enregistré un nombre record de guérisons en une journée (2.563) depuis le début de la crise.

Au Royaume-Uni, l'exécutif, accusé un moment d'avoir tardé contre la propagation du virus, a annoncé la mise sur pied d'une "task force" pour "coordonner les efforts" du gouvernement, de la recherche et de l'industrie, et accélérer le développement et la production en masse d'un futur vaccin "dès qu'il sera prêt".

En France, 1.081 marins ont finalement été testés positifs au Covid-19 sur le porte-avions Charles de Gaulle -fleuron de la marine nationale- et le groupe aéro-naval qui l'accompagne, sur un total de 2.300 personnes, selon un nouveau bilan revu à la hausse du service de santé des armées.

Dans la Belgique voisine, la pandémie a causé la mort de plus de 5.000 personnes en Belgique, dont la moitié en maison de retraite, selon le dernier bilan officiel.

Un employé de la poste japonaise distribue des masques de protection contre le coronavirus, le 17 avril 2020 à Tokyo ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

- Indigènes cachés en forêt -

La crise économique causée par la pandémie risque d'effacer les progrès en matière de développement enregistrés ces dernières années dans les pays pauvres, a prévenu vendredi la Banque mondiale, évoquant "une crise sans précédent, dont les effets sanitaires, économiques et sociaux sont dévastateurs dans le monde entier".

A l'image d'une multitude de sites et monuments célèbres sur la planète, le Machu Picchu, sur les cîmes du Pérou, est désespérément vide depuis un mois : depuis son ouverture au tourisme en 1948, c'est seulement la deuxième fois que la citadelle inca doit fermer ses portes.

Dans cette région de Loreto, à proximité du lieu où le fleuve Amazone prend sa source, les indigènes se cachent au fond de la forêt pour échapper au virus. Leurs communautés "ont décidé de rentrer à l'intérieur de leurs terres et d'éviter le contact avec l'extérieur", a expliqué l'un de leurs représentants.

Coronavirus oblige, l'édition 2020 du célèbre Montreux Jazz Festival, prestigieuse scène musicale qui se tient chaque été en Suisse, a été annulé, et reporté à l'an prochain, une première depuis sa création en 1967.

Deux astronautes de la Nasa et un cosmonaute russe sont revenus sur Terre vendredi matin de la Station spatiale internationale (ISS), retrouvant dans les steppes du Kazakhstan une planète paralysée par la pandémie.

Les premiers mots qu'ils se sont entendus dire: "gardez vos distances, s'il vous plaît".

