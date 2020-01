Coronavirus : «Trouver l'origine du virus s'apparente à une enquête policière»

Le sida en Éthiopie, les hépatites virales en Égypte, les encéphalites aiguës chez les enfants au Viêt Nam, les microcéphalies liées au virus Zika... Pister les maladies infectieuses, c'est son métier. Arnaud Fontanet, responsable de l'unité épidémiologie des maladies émergentes à l'institut Pasteur, explique la grande traque en cours pour stopper la diffusion du coronavirus chinois, de la même famille que le Sras qui avait fait 774 morts dans le monde entre 2002 et 2003. Ce mercredi, le bilan faisait état de 17 morts.Comment travaillent les virologues et les épidémiologistes, en cas d'épidémie comme celle du coronavirus chinois ?ARNAUD FONTANET. L'urgence a été d'abord été de mettre au point un outil de diagnostic. C'est fait et il est efficace. Un temps, on a suspecté un premier cas en France. Ce test de dépistage a permis d'exclure la présence du nCOV chez cette personne qui revenait de Wuhan.Mais ce virus, qui peut dégénérer en pneumonie mortelle, était un parfait inconnu jusque-là. Comment avez-vous procédé ?En 2002, les autorités chinoises avaient pendant plusieurs mois minimisé l'épidémie, ce qui avait compliqué notre travail. Là, elles n'ont pas mis l'affaire sous le tapis. Dès le 10 janvier, soit moins d'un mois après son début, elles ont identifié le virus et mis à disposition sa séquence génétique sur une base accessible à tous les chercheurs. Cela nous a permis de dresser sa carte d'identité et de mettre au point ce test. LIRE AUSSI > Coronavirus : « Le risque d'introduction en France est faible mais il ne peut être exclu », selon Agnès BuzynÀ ce jour, les séquençages confirment que c'est bien du marché aux poissons de Wuhan qu'est partie l'épidémie. Mais connait-on l'identité du patient zéro ?Non. On ignore qui il est, ainsi que sa profession, s'il s'agit par exemple d'un marchand, d'un cuisinier, comme le laisse suspecter le fait que ...