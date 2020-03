Coronavirus : trois équipes cyclistes confinées à Abu Dhabi

Qui pouvait s'attendre à un tel dénouement sur le Tour des Émirats arabes unis (UAE Tour) ? À la suite de la suspicion de deux cas de coronavirus au sein de la caravane de la course, les 133 coureurs présents et les staffs de leurs équipes ont été placés en confinement dans deux hôtels après l'annulation des deux dernières étapes. S'ils ont tous passé une batterie d'examens et ont majoritairement pu quitter le pays après un isolement de quarante-huit heures, trois équipes restaient encore cloîtrées dans leur hôtel à Abu Dhabi, ce lundi : Gazprom, Groupama-FDJ et Cofidis.Une décision « illégitime » qui pose questionLe temps commence à se faire long dans le majestueux hôtel de Yas Marina, à Abu Dhabi. Surplombant le prestigieux circuit de Formule 1 du même nom, l'établissement désigné par Hani Rashid et Lise-Anne Couture commence à agacer ses malheureux pensionnaires. Tenu à l'isolement dans sa chambre, le coureur français Stéphane Rossetto a du mal à cacher son énervement. « Nous sommes maltraités et mal considérés ici. Les méthodes employées par l'émirat sont très particulières tandis que notre confinement est totalement illégitime », estime le cycliste. Cloîtré au quatrième étage du Yas Marina, en raison de deux cas suspects à ce niveau, le natif de Melun ne comprend pas sa quarantaine et pourquoi d'autres équipes ont été autorisées à quitter le pays. « Toutes les équipes ont mangé ensemble...