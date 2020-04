Coronavirus : trois départements comptent deux fois plus de morts que l'an dernier

(illustration) ( AFP / PATRICK HERTZOG )

L'Insee a publié ses données provisoires sur le nombre de décès enregistrés en France depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Le Grand Est et l'Îlde-de-France paient un lourd tribut.

Le nombre de décès constatés en France entre le 1er mars et le 13 avril est en forte hausse de 25% par rapport à aux années passées à la même période : 93.839 contre 75.100 en 2019 et 83.108 en 2018, selon les statistiques hebdomadaires publiées par l'Insee pendant l'épidémie de Covid-19. C'est 25% de plus de décès que pour la même période l'an passé et 13% par rapport à 2018.

De 1.780 décès enregistrés par jour en moyenne la première quinzaine de mars, la France est passée à 2.210 décès par jour en moyenne au cours de la deuxième quinzaine, puis à 2.610 entre le 1er et le 6 avril, détaille l'Insee. Depuis le 7 avril, les chiffres tendent à diminuer avec environ 2.300 décès par jour pour la période du 7 au 13.

Comparaison de la mortalité du 1er mars au 13 avril, par département, entre 2019 et 2020, selon des données de l'Insee ( AFP / )

Les régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus restent celles qui enregistrent les plus fortes hausses de décès par rapport à l'an dernier: Île-de-France (+91%), Grand Est (+61%), Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France (+24% chacune). Trois départements comptent quant à eux au moins deux fois plus de décès que l'an passé: le Haut-Rhin (+144%), la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine (+128%).

Comme constaté les semaines précédentes, les hommes sont davantage touchés par la hausse de la mortalité (+27% contre +24% pour les femmes) et les plus de 65 ans également (+22% entre 65 et 74 ans et +30% à partir de 75 ans).