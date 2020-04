Coronavirus : tous fous de café

Des pâtes, du papier toilette et... du café. Quand a commencé à se dessiner le spectre du confinement, les Français se sont rués sur ces denrées hétéroclites. Face à ces achats de précaution ou de panique, la grande distribution a augmenté ses stocks, afin de répondre à la demande en magasin. Pour Méo-Fichaux, le résultat s'est fait sentir sans tarder. « À la suite de la première allocution d'Emmanuel Macron, nous avons enregistré une forte croissance du volume des commandes, de l'ordre de 30 à 40 % », constate Pascal Leleu, directeur commercial de la société lilloise qui emploie 250 salariés, pour un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros en 2019.

À l'annonce du confinement par le président de la République, le 16 mars dernier, les commandes ont donc explosé. « Le café n'est pas un produit de première nécessité à proprement parler, mais c'est une boisson à laquelle nous sommes tous émotionnellement attachés. On s'attendait à une légère augmentation, certes, mais pas à ces niveaux-là », observe le directeur de l'entreprise, Gérard Meauxsoone. En mars, sur ses deux sites de Lille et La Madeleine, l'entreprise a ainsi produit 570 tonnes de café, ce qui représente une croissance de 56 % sur l'ensemble des marques (Cafés Méo, et marques de distributeurs).

Stockage de matières

