Coronavirus : tests négatifs pour les rapatriés qui présentaient des symptômes

Un deuxième groupe de rapatriés, avec 254 personnes dont 64 Français et des passagers d'une trentaine d'autres nationalités venus de Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, sont arrivés en France dimanche.Une vingtaine d'entre eux était restée sur le tarmac de l'aéroport d'Istres en attendant de vérifier si des « symptômes » qu'ils présentent étaient liés au virus.Bonne nouvelle, Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, tous les tests pratiqués se sont tous révélés négatifs. « Toutes ces personnes ont pu rejoindre les centres à Aix-en-Provence ou à Carry-le-Rouet », a-t-il expliqué sur BFMTV. Coronavirus: Adrien Taquet annonce que les tests sur la vingtaine de rapatriés qui présentaient des symptômes ce dimanche sont "négatifs" pic.twitter.com/CWOkHVGCdy-- BFMTV (@BFMTV) February 3, 2020 Parmi les 254 passagers de ce vol, 36 présentaient des symptômes à leur arrivée à Istres, avait détaillé dimanche Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Seize d'entre eux sont déjà repartis immédiatement dans leur pays mais la vingtaine de ressortissants français et non-européens a immédiatement été prise « sous la surveillance des médecins militaires le temps d'avoir un test ».Tout de même maintenus en quarantaineSelon Adrien Taquet, ces personnes présentaient dès leur embarquement des symptômes comme des rhumes. D'où cette mesure de précaution supplémentaire.Ces vingt personnes vont maintenant passer 14 jours à l'école d'officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence ou à Carry-le-Rouet, le temps de passer la période d'incubation du coronavirus qui a déjà fait 362 morts en Chine et un aux Philippines. VIDÉO. Coronavirus : pourquoi les Français de Wuhan sont rapatriés autour de Marseille Selon les autorités, l'ensemble des Français de Whuan qui en avaient fait la demande sont maintenant en France. ...