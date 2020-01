Coronavirus : symptômes, masques... les questions que l'on se pose

La fête a été annulée. La faute au coronavirus, les célébrations du Nouvel An chinois n'ont pas eu lieu dimanche à Paris, ni à Bordeaux. Après la confirmation de trois cas, sans gravité, en France, les autorités attendent toujours les résultats des tests effectués par six autres personnes, qui ont transité par la Chine et présentent des symptômes respiratoires, pouvant indiquer une contamination.Dimanche soir, Agnès Buzyn a aussi annoncé le rapatriement en milieu de semaine et « par voie aérienne » de plusieurs dizaines, voire des centaines de Français actuellement à Wuhan. Encadrés par une équipe médicale dédiée, ils demeureront à leur arrivée dans un lieu d'accueil spécifique pendant quatorze jours. En Chine, le bilan s'élevait hier à 56 morts et près de 2 000 contaminations.Qui peut être concerné ?Les hommes et les femmes qui ont récemment séjourné en Chine, et plus particulièrement dans la région de Wuhan, ville de 11 millions d'habitants au centre du pays. Bon à savoir, le temps d'incubation du virus va de deux à quatorze jours. Est également à risques toute personne qui a été en contact étroit ou direct avec un patient infecté. « Etroit », cela signifie qu'elle a partagé avec lui le même lieu de vie (une chambre, une voiture...). « Direct », qu'elle a été « en face-à-face, à moins d'un mètre de la personne malade au moment d'une toux, d'un éternuement ou lors d'une discussion rapprochée », détaille le ministère de la Santé qui a ouvert un site dédié.« Le risque de l'attraper en France reste très faible, rassure l'urgentiste Patrick Pelloux. Nous avons reçu des appels de personnes inquiètes parce qu'elles avaient croisé des touristes asiatiques ! Il faut raison garder et ne tomber ni dans le racisme médical ni dans la psychose ! » VIDÉO. Coronavirus : ce qu'il faut savoir Quels sont les symptômes ?« Ils sont simples et classiques, à l'image de ceux ...