Coronavirus-Source de contamination inconnue pour deux cas dans les Hauts-de-France

PARIS, 26 février (Reuters) - Les autorités sanitaires françaises cherchent encore à déterminer l'origine de la contamination de deux patients infectés par le nouveau coronavirus identifiés dans les Hauts-de-France, a annoncé mercredi le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), Etienne Champion. L'un des deux patients est décédé dans la nuit à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. "Ces deux personnes ne s'était pas rendues dans des zones d'exposition à risque", a déclaré Etienne Champion lors d'une conférence de presse à la préfecture de Beauvais (Oise). "Les investigations sont encore en cours à cette heure pour déterminer la source de ces deux contaminations", a-t-il ajouté. (Jean-Philippe Lefief et Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

