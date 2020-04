Coronavirus : silence sur la ville

Un technicien du Centre national de sismologie (CSN) de l'université du Chili en charge de la surveillance sismique en 2017. © CHRISTIAN MIRANDA / AFP

Baisse de la pollution, réapparition d'animaux jusqu'ici portés disparus... la mise en quarantaine de plus de 2 milliards de personnes à travers le monde n'aura pas eu que des effets négatifs. Et les scientifiques mesurent depuis quelques semaines l'impact des activités humaines sur l'environnement. Un sismologue de l'Observatoire royal de Belgique est ainsi parvenu à modéliser les effets du confinement sur les mouvements du sol et les premiers résultats sont impressionnants.

« Notre personnel est en télétravail. La terre continue de trembler. Les mouvements du sol, d'une fréquence de 1-20 Hz, principalement dus aux activités humaines (voiture, train, industries) sont beaucoup plus bas depuis l'instauration du confinement par le gouvernement. » Cette publication du service de séismologie-gravitométrie de Bruxelles aura beaucoup fait réagir. De Milan à Los Angeles en passant par New York, les résultats sont identiques : on constate une baisse continue et amplifiée des « bruits » dans les grandes métropoles.

40 % de « bruit » en moins à Paris

À l'origine de l'étude, Thomas Lecocq, interrogé par la revue National Geographic, estime que « C'est la première fois qu'un tel phénomène arrive à une échelle globale ». Dans la seule région de Bruxelles, où le scientifique habite, les instruments montrent une

