Coronavirus : Sibeth Ndiaye annonce une "médaille de l'engagement" pour les personnes mobilisées

La porte-parole du gouvernement a détaillé les mesures envisagées par l'exécutif pour rendre hommage aux personnels "qui se sont dévoués pendant la crise du Covid-19". Parmi elles, la réactivation de la "médaille d'honneur des épidémies", créée au 19e siècle.

Sibeth Ndiaye, le 22 avril 2020, à Paris ( POOL / Michel Euler )

Lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres, mercredi 13 mai, Sibeth Ndiaye a indiqué qu'une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite sera publiée le 1er janvier 2021, et comprendra "une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité". Un hommage sera rendu aux soignants le jour de la fête nationale du 14 Juillet.

Du choléra au coronavirus

Par ailleurs, Sibeth Ndiaye a annoncé l'actualisation d'une "médaille de l'engagement" , qui avait été mise en place en 1884, à la suite de l'épidémie de choléra qui avait fait ravages dans le pays. Cette décoration civile, visant à reconnaître et à récompenser les services rendus pendant les maladies épidémiques, avait été officiellement instituée par décret en 1885 .

Chronologie des principaux fléaux de l'Histoire, avec estimations de leur nombre de morts ( AFP / )

"Une médaille de l'engagement face aux épidémies sera réactivée afin de récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19. Cette médaille, qui avait été créée à l'occasion de l'épidémie de choléra qui avait frappé notre pays en 1884, pourra récompenser ceux qui se sont particulièrement dévoués pendant les périodes de maladie épidémique", a précisé Sibeth Ndiaye, indiquant que la récompense "pourra être décernée à titre individuel ou collectif".

Quant aux célébrations du 14 Juillet, Emmanuel Macron souhaite "que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19", a indiqué la porte-parole du gouvernement.