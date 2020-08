Alors qu'il faudrait que 50% de la population soit en contact avec le virus pour atteindre une immunité collective, le président du Conseil scientifique estime que 10% des Français ont été contaminés. "C'est la raison pour laquelle la survenue d'une deuxième vague est possible", prévient-il.

Dépistage des voyageurs à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le 4 août 2020. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Nous pouvons basculer à tout moment". La France n'est pas à l'abri d'une reprise incontrôlée de l'épidémie de Covid-19, a averti mardi Conseil scientifique , alors que les cas augmentent et que les restrictions et obligations se multiplient. Le coronavirus "continue à circuler en France, on est en ce moment dans une situation contrôlée, mais dans une situation fragile" , a détaillé mercredi 5 août sur France Inter Jean-François Delfraissy, président de cette organisation qui guide le gouvernement sur le sujet.

"Il faut que les gens continuent à vivre, il faut sortir de ce coronavirus. Mais il faut vivre avec des mesures de distanciation sociale", a-t-il martelé. "On a constaté dès début juillet une perte progressive mais assez rapide des mesures de distanciation sociale", a-t-il déploré.

Une deuxième vague est "possible"

La hausse du nombre de clusters, plus de 200 en France, qui touchent des régions inattendues qui avaient été peu touchées par le virus jusqu'à maintenant" peuvent être "probablement liés aux mouvements des vacances" , sont selon lui "probablement liés aux mouvements des vacances". Mais pas seulement. "On teste beaucoup plus, donc c'est normal on trouve beaucoup plus" , a-t-il expliqué.

"On est capable de les maîtriser", a néanmoins tempéré le spécialiste. Selon lui, la France dispose de "tous les outils, et le suivi des patients et des contacts se fait dans d'assez bonnes conditions". Cependant, "on pourrait vite basculer dans une situation comme celle de Barcelone qui a été obligée de se reconfiner partiellement", a-t-il prévenu.

Jean-François Delfraissy a rappelé que le Conseil scientifique craint un "retour du virus à l'automne et au début de l'hiver . J'ai souhaité que le Conseil scientifique avertisse les autorités de santé et le gouvernement sur cette possible deuxième vague, mais que ce soit public et qu'on avertisse les Français", a-t-il affirmé. S'il "n'y a pas de certitude qu'il y ait une deuxième vague, elle est possible mais on a des outils pour l'aborder, des plans doivent être prêts et mis en place", a-t-il indiqué. C'est pourquoi "pour 20 grandes métropoles, nous avons demandé de prévoir de vrais plans de confinement partiel", puisque "on va tout faire pour éviter un confinement".

Pas d'immunisation collective

"En France on estime qu'environ 10% de la population française a été en contact avec le virus qu'elle ait fait ou non des symptômes", a poursuivi l'immunologiste "On n'a donc pas atteint" l'immunisation collective en France, a-t-il précisé, puisqu'il faudrait aboutir à plus de 50% de la population en contact avec le virus. "C'est la raison pour laquelle la survenue d'une deuxième vague est possible puisqu' on a une immunité populationnelle qui est insuffisante pour se protéger."

Un chiffre qui reste cependant à nuancer. "Dans certains régions peu touchées par le virus c'est plutôt autour de 5% ou 6%. En région parisienne et dans l'Est, qui ont été beaucoup touchés, on est plutôt autour de 12-13%."