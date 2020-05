Coronavirus : Ségolène Royal dénonce "l'infantilisation" des Français

Selon l'ancienne ministre de l'Ecologie, la population française a subi une "humiliation internationale" pendant la crise du Covid-19.

Ségolène Royal, en janvier 2020, à Marseille ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Après presque deux mois de confinement, la France a commencé son redémarrage depuis lundi 11 mai, avec la levée partielle des restrictions de déplacement en vigueur dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Des mesures restrictives restent en place, concernant notamment les déplacements de plus de 100 kilomètres autour du lieu de résidence, sans commune mesure toutefois avec le confinement à domicile imposée du 17 mars au 11 mai. "Les Français ont été remarquables dans cette période de confinement", salue Ségolène Royal, jeudi 14 mai.

"Infantilisation, menaces, et mensonges"

Pourtant, "ils n'ont pas été bien protégés. Ils ont été malmenés", a déclaré l'ancienne ministre et candidate à l'élection présidentielle, à l'antenne de France Inter . Ancienne ambassadrice des pôles pour l'exécutif, elle avait quitté ses fonctions sur fond de critiques récurrentes envers le gouvernement et Emmanuel Macron, dont elle continue d'écorcher la politique.

"Il y a eu à la fois l'infantilisation, puis les menaces de sanction, puis les mensonges sur les tests, puis la peur" , estime t-elle au sujet de la politique gouvernementale et de son impact sur la population. "Espérons que tout cela est derrière nous", a t-elle encore ajouté, appelant à "transformer cette humiliation internationale en rebond national" .

Le même jour, lus de 150 responsables politiques et intellectuels de gauche et écologistes, dont le député européen EELV Yannick Jadot, le numéro 1 du PS Olivier Faure ou encore l'économiste Thomas Piketty, ont appelé dans une tribune publiée dans six médias à réunir "une convention du monde commun" dans les prochains mois.Ils listent plusieurs thèmes qui doivent selon eux rassembler les gauches écologistes. "Il nous faut tourner la page du productivisme", car "la transformation écologique de la France est le nouveau défi de notre République au XXIème siècle".