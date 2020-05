Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Ruinée par la crise, la compagnie aérienne Avianca fait faillite Reuters • 11/05/2020 à 06:58









CORONAVIRUS: RUINÉE PAR LA CRISE, LA COMPAGNIE AÉRIENNE AVIANCA FAIT FAILLITE par Marcelo Rochabrun, Devika Krishna Kumar et Nelson Bocanegra SAO PAULO/NEW YORK (Reuters) - La compagnie aérienne colombienne Avianca s'est déclarée en faillite dimanche, incapable d'obtenir le soutien du gouvernement colombien pour faire face à la crise du coronavirus, et à l'approche d'une échéance de crédit. Si l'entreprise ne se relève pas de cette faillite, elle pourrait être la première compagnie aérienne majeure emportée par l'épidémie, qui est à l'origine d'une baisse de 90% du trafic aérien mondial. Aucun avion au nom de la compagnie aérienne n'a pu décoller depuis la fin du mois de mars, et la majeure partie de ses 20.000 salariés n'ont pas pu être payés depuis le début de la crise. "Avianca (qui a été créée en 1919, ndlr) fait face à la plus importante crise de son histoire", a déclaré le directeur général de l'entreprise, Anko van der Werff dans un communiqué de presse. La situation financière d'Avianca était déjà précaire avant l'apparition du coronavirus, mais sa faillite met en lumière les difficultés que rencontrent les compagnies aériennes qui ne peuvent compter sur l'aide de leur gouvernement pour éviter une restructuration majeure. Un représentant de l'entreprise a déclaré à Reuters que la compagnie essayait encore d'obtenir un prêt de la part de la Colombie. Avianca, une des plus anciennes compagnies aériennes au monde, avait accumulé des dettes de près de 4,9 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 20% par rapport à 2018. L'entreprise a demandé à être placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites des Etats-Unis auprès d'un tribunal à New York et a fait savoir qu'elle continuait ses activités durant la procédure dans l'espoir de restructurer sa dette. Elle avait déjà fait faillite au début des années 2000, puis avait été rachetée par un entrepreneur brésilien-colombien, German Efromovich. (Marcelo Rochabrun à Sao Paulo, Devika Krishna Kumar à New York et Nelson Bocanegra à Bogota; version française Caroline Pailliez)

