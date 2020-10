Coronavirus : risque de "submersion du système de santé", sans mesures immédiates

"il faut à côté également ouvrir des lits, faire preuve d'imagination en matière de multiplication des tests rapides", a-t-il estimé.

Philippe Juvin à La Baule, le 29 août 2020. ( AFP / LOIC VENANCE )

Il faut agir "maintenant" pour enrayer la deuxième vague de coronavirus en France, a estimé mercredi 28 octobre Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital parisien Georges-Pompidou, tout en jugeant "assez inconcevable" l'impréparation face à cette résurgence.

Cette décision, "il faut la prendre, c'est certain," a déclaré le médecin, interrogé sur RTL. "C'est l'arrêt des contacts physiques qui permet d'arrêter la contamination, mais ça ne sera pas suffisant, il faut à côté également ouvrir des lits, faire preuve d'imagination en matière de multiplication des tests rapides, etc".

"On est sur une courbe (de contaminations) assez rapidement ascendante et c'est pour ça il faut prendre des mesures maintenant parce qu'on risque de les prendre trop tard si on attendait par exemple huit jours", a-t-il poursuivi, pointant "un taux de remplissage important des services de réanimation, avec un risque, s'il n'y avait pas de mesures fortes, de submersion du système de santé".

Permettre à la société de continuer à fonctionner

Il a toutefois estimé que le confinement pourrait être moins strict qu'au printemps dernier: il doit "répondre à l'objectif de limiter les contacts physiques, mais en même temps il faut que l'économie mais aussi la société continuent à fonctionner. Il y a une balance à trouver, il faut mettre la jauge au bon niveau, c'est une balance entre un coût et un bénéfice".

Il a ainsi souligné que "la fermeture des établissements scolaires a un coût considérable pour la société", se disant "très favorable à ce que les écoles continuent à fonctionner" mais en "réfléchissant à des masques dès le primaire".

Par ailleurs "il faut qu'on mette en place des tests extrêmement rapides un peu partout, chez les médecins, les pharmaciens, dans les entreprises, c'est très important", a-t-il souligné.

"On comprend qu'on ait été surpris au mois de mars, c'était nouveau, mais franchement, qu'on soit surpris au mois d'octobre, huit mois plus tard, c'est quand même assez inconcevable ", a ajouté le médecin, par ailleurs maire LR de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine).