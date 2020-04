Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Recherches en Europe sur une application de suivi des personnes contaminées Reuters • 01/04/2020 à 17:27









RECHERCHES EN EUROPE SUR UNE APPLICATION DE SUIVI DES PERSONNES CONTAMINÉES par Douglas Busvine BERLIN (Reuters) - Un groupe de scientifiques et d'experts européens en technologie a annoncé mercredi le lancement d'un programme visant à développer en commun une application de suivi des personnes contaminées par le nouveau coronavirus tout en respectant leur vie privée. Ce groupe composé de 130 chercheurs de huit pays, dont la France, entend lancer d'ici le 7 avril une plate-forme baptisée PEPP-PT (Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing) qui permettra de concevoir des applications ayant recours au "contact tracing". Cette méthode consiste à retracer l'historique d'un patient malade du Covid-19 et à identifier tous les contacts qu'il a pu avoir dans un pays et ailleurs. "Notre objectif est de fournir une colonne vertébrale aux composants numériques de base dans la lutte mondiale contre le Covid-19", a déclaré Hans-Christian Boos, membre d'un conseil consultatif sur le numérique pour le gouvernement allemand et fondateur d'Arago, une entreprise d'automatisation. La possibilité de suivre plus efficacement des personnes susceptibles d'être contaminées pourrait permettre de lever les mesures de confinement qui affectent grandement l'économie alors que la pandémie a fait à ce stade plus de 851.000 contaminations dans le monde, dont 42.053 cas mortels, selon un décompte de Reuters. "La plate-forme PEPP-PT ouverte à d'autres intègre un outil de traçage numérique anonyme de proximité qui préserve la confidentialité, qui est totalement conforme au RGPD (règlement européen sur la protection des données) et qui peut également être utilisé lorsque qu'on se déplace entre différents pays.", a-t-il ajouté. Le RGPD, entré en vigueur en 2018 dans l'Union européenne, fixe des règles très strictes sur le traitement des données personnelles, ce qui rend difficile, par exemple, l'utilisation des données de géolocalisation pour lutter contre le Covid-19. LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH Pour contourner le problème, la plate-forme PEPP-PT utilisera la technologie Bluetooth des téléphones mobiles dans un cadre anonyme et sur la base du volontariat, ce qui permettra de respecter le RGPD et d'éviter un usage intrusif des données de localisation. Elle stockera via un cryptage renforcé l'historique des connexions entre les appareils dans le smartphone et non sur serveur central pendant une durée de deux semaines. Seules les autorités sanitaires locales, considérées comme des tiers "de confiance", seront autorisées à télécharger les données permettant d'informer les personnes susceptibles de contracter la maladie et leur recommander de se placer en isolement. Cette approche est similaire à celle utilisée par l'application TraceTogether, lancée à Singapour, qui consiste à utiliser la connexion Bluetooth des smartphones pour prévenir une personne qui se rapproche d'un patient testé positif. La plate-forme PEPP-PT intègrera cependant les codes des différents pays européens, permettant ainsi de suivre un porteur du Covid-19 au-delà de son pays d'origine, a déclaré Thomas Wiegand, directeur de l'Institut Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) de Berlin, lors d'une conférence de presse en compagnie de Marcel Salathe, chef du laboratoire d'épidémiologie numérique de l'Institut suisse de technologie de Lausanne. D'AUTRES INITIATIVES Un groupe de startups berlinoises, dirigé par la société de gestion de données Via et la fintech Wefox Group, a déclaré séparément qu'il prévoyait de lancer la semaine prochaine sa propre application de "contact tracing" baptisée Healthy Together. Ce groupe a dit être avec celui du PEPP-PT. D'après des informations de presse, citant des sources proches du dossier, la Grande-Bretagne, qui a quitté l'Union européenne, est en passe de lancer son propre programme de "contact tracing". Celui-ci serait mis en oeuvre juste avant ou après la levée des mesures de confinement. La Russie a décidé le mois dernier de développer un système permettant, via la géolocalisation des téléphones portables, de retracer les déplacements de personnes ayant été en contact avec des patients contaminés par le coronavirus. D'autres pays comme Israël ont également choisi de collecter des données de géolocalisation dans ce cadre.. (version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.