Coronavirus : quatre ou cinq choses inattendues à savoir sur les achats en ligne

Que faire lorsqu'on est confinés ? Lire ? Travailler ? Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que les Français passent un temps fou sur Internet à la recherche de produits du quotidien, alimentaires ou pas. Fox Intelligence scrute nos achats à travers un baromètre hebdomadaire du e-commerce.

Voici quelques-uns des faits marquants à souligner :

1. Quel succès pour les jeux vidéo ! Le marché est 150 % plus haut qu'avant le confinement. C'est la génération 40-60 ans, celle dite génération X, qui tire le marché. Elle craque plutôt pour Nintendo et joue de manière occasionnelle.

2. Netflix, le leader du streaming vidéo, poursuit sa course en tête. Les abonnements à cette plateforme explosent : + 76 % en une semaine.

3. Les délais de livraison s'allongent. Plus de sept colis sur dix (contre environ deux sur dix en temps normal) sont désormais livrés avec un délai supérieur à 5 jours et plus de trois sur dix avec un délai de 20 jours. Explications : les achats en ligne explosent évidemment, mais les points relais sont fermés et La Poste est passée au travail à mi-temps. Ce qui incite des enseignes non alimentaires, comme Leroy Merlin, à miser désormais sur la réouverture des drives où les clients peuvent venir chercher leur commande en voiture.

4. Les VTC et les taxis sont à l'arrêt. Les commandes via applis et

