CORONAVIRUS: QUATRE MILLIONS DE SALARIÉS AU CHÔMAGE PARTIEL EN FRANCE PARIS (Reuters) - Quatre millions de salariés français relèvent actuellement du dispositif de chômage partiel adapté mis en place par le gouvernement face à la crise découlant de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la ministre du Travail Muriel Pénicaud. "Les chiffres de ce matin, qui sont encore en progression très forte, c'est 400.000 entreprises et quatre millions de salariés c'est-à-dire un salarié sur cinq (du secteur privé) en France dans les entreprises ou les associations est en chômage partiel", a déclaré Muriel Pénicaud sur franceinfo. Elle avait précisé mercredi à l'issue du conseil des ministres que que 337.000 entreprises, soit 3,6 millions de salariés, avaient déposé une demande en ce sens. Le dispositif de chômage partiel prévoit que l'employeur verse à ses salariés une indemnité correspondant à 70% de leur rémunération brute, voire 100% pour les salariés au smic ou moins. L'Etat remboursera ensuite intégralement les entreprises pour les salaires allant jusqu'à 6.927 euros bruts mensuels, c'est-à-dire 4,5 fois le smic. (Nicolas Delame et Myriam Rivet)

