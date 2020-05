Coronavirus : quand le gouvernement joue au rédacteur en chef

Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, ici avec Gérald Darmanin. Son tweet relayant l'initiative du Service d'information du gouvernement a mis le feu aux poudres. © ALAIN JOCARD / AFP / ALAIN JOCARD / AFP

L'initiative partait d'une bonne intention, sans doute, mais elle s'est retournée contre le gouvernement. Depuis quelques semaines, le Service d'information du gouvernement (SIG) réfléchissait au moyen de lutter contre les fausses informations qui circulent sur le Web. L'apparition du coronavirus n'a fait que renforcer sa volonté. « On a quand même des gens hospitalisés parce qu'ils ont lu qu'on pouvait soigner le Covid avec de l'eau de javel ou de la cocaïne », explique-t-on à l'Élysée. Le SIG choisit donc de sélectionner les articles qu'il juge fiables, avant de les mettre en ligne sur le site du gouvernement, rubrique « Désinfox ».

Le choix, assure-t-on à l'Élysée, est avant tout objectif, car il répond à plusieurs critères : l'article traitant de l'épidémie doit émaner d'une cellule de « fact-checking » qui existe depuis au moins deux ans, et être en accès libre. Le site, mis en ligne il y a plus d'une semaine, ne fait guère parler de lui, jusqu'à ce que Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, l'évoque jeudi sur Twitter.

Jouer avec le feu

Depuis, les réseaux sociaux, alimentés en l'occurrence par les journalistes, se déchaînent. Est-ce bien le rôle d'un gouvernement de s'ériger en rédacteur en chef de la presse française et de dire qui est apte à figurer, ou non, dans une sélection d'articles ? Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, sur lequel retombe évidemment ce genre d'amateurisme, on

