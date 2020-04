Coronavirus : quand la Turquie accuse la France d'égoïsme

Souvenez-vous, c'était il y a un mois, une éternité. Recep Tayyip Erdogan exhortait migrants et réfugiés installés en Turquie à prendre la route de l'Europe, n'hésitant pas à affréter des bus pour mieux les accompagner aux frontières... Aujourd'hui, ces migrants croupissent dans des camps insalubres où galope le coronavirus et la Turquie poursuit sa diplomatie permanente du coup de force. Crise oblige, les méthodes changent, mais les intentions perdurent. Et la France reste au cœur des obsessions du président turc.

Lire aussi Lesbos, l'île où l'Europe a perdu son âme

« Amour de la part du peuple turc »

Assez discrets depuis quelques mois, les propagandistes francophones du régime turc ont ainsi repris du service. L'agence de presse officielle Anatolie a donc fait paraître mercredi une dépêche en français intitulée Covid-19 : un apparent manque de solidarité française au sein de l'UE soulève des questions. Les rédacteurs de cet article racontent comment la Turquie a fait parvenir à l'Italie et à l'Espagne une cargaison de masques et de produits médicaux fabriqués en Turquie. « Sur les colis envoyés, on peut lire avec amour de la part du peuple turc, ainsi qu'une citation du célèbre penseur et poète mystique Mevlana, traduite en italien et en espagnol : Derrière le désespoir se cachent de nombreux espoirs. Derrière l'obscurité se cachent de nombreux

... Lire la suite sur LePoint.fr